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હર્ષ પંડ્યા આપઘાત મામલો: આરોપી સીનિયર ડૉક્ટરે રેગિંગ સહિતના તમામ આરોપો ફગાવ્યા

આરોપી સિનિયર ડોક્ટર અનુજ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે, ન્યાયતંત્ર તેમની સાથે ન્યાય કરશે

આરોપી સિનિયર ડોક્ટર અનુજ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે, ન્યાયતંત્ર તેમની સાથે ન્યાય કરશે
આરોપી સિનિયર ડોક્ટર અનુજ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે, ન્યાયતંત્ર તેમની સાથે ન્યાય કરશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 9:16 PM IST

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સુરત: સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજમાં ચકચારી મચાવનાર રેસિડેન્ટ ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાના આપઘાત કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ કેસમાં ગુનાના આક્ષેપોનો સામનો કરી રહેલા આરોપી સિનિયર ડોક્ટર અનુજ મહેશ્વરીએ પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈને પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું છે અને પોતાના ઉપર લાગેલા રેગિંગ સહિતના તમામ ગંભીર આરોપોને સદંતર ફગાવી દીધા છે.

સુરત નવી સિવિલ કોલેજના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાના દુઃખદ આપઘાત કેસ બાદ સમગ્ર મેડિકલ જગતમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. આ મામલામાં કોલેજના અન્ય 9 જુનિયર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોએ એન્ટી-રેગિંગ કમિટી સમક્ષ સિનિયર ડોક્ટરો વિરુદ્ધ ગંભીર લેખિત ફરિયાદો નોંધાવી હતી. કમિટીના રિપોર્ટ અને નિયમો અનુસાર ખટોદરા પોલીસે ચાર સિનિયર ડોક્ટરો—ડો. નિરાલી વસાવે, ડો. અનુજ મહેશ્વરી, ડો. દિક્ષિતા ઘેવારીયા અને ડો. હિના ભૂત વિરુદ્ધ વિધિવત ગુનો નોંધીને કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસ દ્વારા નોટિસ પાઠવવામાં આવ્યા બાદ, આરોપી સિનિયર ડોક્ટર ડો. અનુજ મહેશ્વરી ખટોદરા પોલીસ મથકે હાજર થયા હતા અને તપાસ અધિકારી સમક્ષ પોતાનું સત્તાવાર નિવેદન નોંધાવ્યું હતું. પોલીસ સ્ટેશન બહાર મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા તેમણે પોતાના પરના તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.

ડો. અનુજે જણાવ્યું હતું કે, "રેગિંગના જે પણ આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે, તે તમામ પાયાવિહોણા છે. મેં ક્યારેય રેગિંગ કર્યું નથી. 'રેગિંગ' શબ્દ જ ખોટો છે અને તેને હટાવી દેવો જોઈએ. જુનિયર ડૉક્ટરોને માત્ર વ્યવસાયિક સૂચનાઓ આપવાને રેગિંગ ન કહી શકાય." વધુમાં 9 જુનિયર વિદ્યાર્થીઓને રૂમમાં બંધ રાખવાના આક્ષેપો અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વાત સાચી છે કે ખોટી તે ન્યાયતંત્ર નક્કી કરશે.

ડો. હર્ષ પંડ્યાના આપઘાત અંગે દુઃખ વ્યક્ત કરતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ડૉ. હર્ષના આત્યંતિક પગલા પાછળ રેગિંગ સિવાયના અન્ય ઘણા કારણો પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે. આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારની સાજીશ નથી અને તેમને ન્યાયતંત્ર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સાચો ન્યાય સામે આવશે. હાલ ખટોદરા પોલીસે આ મામલે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી અને ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરી છે.

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TAGGED:

CIVIL DOCTOR KILLED HIMSELF
SURAT CIVIL RAGING CASE
DOCTOR HARSH PANDYA
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CIVIL DOCTOR KILLED HIMSELF

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