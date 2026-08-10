સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ડૉક્ટર આપઘાત કેસ: 4 રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર સસ્પેન્ડ, 4 ફેકલ્ટીને નોટિસ; રેગિંગના આક્ષેપ
સુરતમાં માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા પ્રથમ વર્ષના રેસિડેન્ટ તબીબે પીજી હોસ્ટેલના પોતાના રૂમમાં ગળેફાંસો ખાઇ જીવન ટુંકાવ્યું હતું.
Published : August 10, 2026 at 12:00 PM IST
સુરત: સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા રેસિડેન્ટ તબીબે પીજી હોસ્ટેલમાં આપઘાત કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ આ ઘટનાને લઇને તપાસના આદેશ આપ્યા છે અને એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં ચાર રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે ચાર ફેકલ્ટીને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
સુરતમાં માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા પ્રથમ વર્ષના રેસિડેન્ટ તબીબે પીજી હોસ્ટેલના પોતાના રૂમમાં ગળેફાંસો ખાઇ જીવન ટુંકાવ્યું છે. મૃતક તબીબની ઓળખ 29 વર્ષીય હર્ષ પંડ્યા તરીકે થઇ છે, જેઓ મૂળ સાબરકાંઠાના ધનસુરા-કપડવંજ રોડના રહેવાસી હતા અને હોસ્ટેલના બી બ્લોકમાં રહેતા હતા. હર્ષના પિતા પણ બનાસકાંઠા ખાતે જનરલ સર્જન તરીકે પ્રેક્ટિસ કરે છે.
સવારે ડ્યુટી પર ન પહોંચતા સાથી તબીબોએ રૂમ પર જઈને તપાસ કરતા સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. આ મામલે મૃતક તબીબના પિતા દ્વારા સિનિયરોના ત્રાસ અને છેલ્લા 15 દિવસથી રેગિંગ કરવામાં આવતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
સમગ્ર ઘટના અંગે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે,"સુરત સિવિલમાં સવારમાં એક કરૂણ ઘટના ઘટી હતી. પેથોલોજીની અંદર ભણતા ફર્સ્ટ યરના વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી છે, જે ખૂબ જ કરૂણ ઘટના છે અને એમના પરિવાર માટે વજ્રઘાત સમાન આ ઘટના છે. આ પ્રકરણમાં ત્વરિત જ પોલીસ તપાસ, ફોરેન્સિક, પીએમ અને પેનલ પીએમ એમ તમામ બાબતોમાં વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરીને કોઈપણ ક્ષતિ ન રહી જાય અને એમને ન્યાય આપવા માટે બધી તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે."
આરોગ્ય મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે મૃતક તબીબના પિતા જોડે તેમની બે વાર વાતચીત થઈ છે અને તેમને ન્યાય અપાવવાની સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ ખાતરી આપવામાં આવી છે. નિયામક ડૉક્ટર સચદેવને ત્વરિત સૂચના આપવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી રેગિંગ કમિટી, સુપ્રિટેન્ડેન્ટ અને ડીન સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ રહીને તમામ તપાસ પૂરી ન કરે અને રિપોર્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી અંતિમ કારણ જાહેર ન કરવું.
મંત્રીએ ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે:"ક્યારેય નેગેટિવ ન વિચારો. અમે છીએ, સમાજ અને સરકાર તમારી સાથે છે. માં-બાપ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરીને ડોક્ટર-ઈજનેર બનાવવાનું સ્વપ્ન સેવતા હોય છે, પરંતુ જો ક્યાંક ક્ષતિ રહી જાય તો તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કરીશું. કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો સીધા અમારો સંપર્ક કરો, તમને ચોક્કસ ન્યાય મળશે."
ચાર રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર સસ્પેન્ડ
સુરતમાં ડૉ. હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસમાં સિવિલ હોસ્પિટલના ડીન અને મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટની સંયુક્ત અધ્યક્ષતામાં રચાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય કમિટી સમક્ષ પ્રથમ વર્ષના નવ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ અને મૃતકના પિતાની ફરિયાદના આધારે નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. કમિટીએ રાત્રે 8.30થી વહેલી સવારના 04.00 વાગ્યા સુધી મેરેથોન બેઠક યોજી હતી અને એન્ટી રેગિંગ સ્ક્વોડ દ્વારા માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગના સિનિયર રેસિડેન્ટ તબીબો, ફેકલ્ટી, ટેકનિશિયન તથા સફાઈકર્મીઓના નિવેદનો નોંધી એન્ટી રેગિંગ કમિટીને રિપોર્ટ સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.
કમિટીના અહેવાલના આધારે શિસ્તભંગ અને ગંભીર બેદરકારી બદલ ચાર રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો; ડૉ. નિરાલી વસાવે, ડૉ. અનુજ મહેશ્વરી, ડૉ. દીક્ષિતા ઘેવરિયા અને ડૉ. હિના ભુતને છ માસ માટે સસ્પેન્ડ કરી તાત્કાલિક હોસ્ટેલ ખાલી કરવા તેમજ કોઈપણ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ ન લેવા સખત આદેશ કરાયો છે.
આ સાથે જ માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગના વડા ડૉ. સુમૈયા મુલ્લા સહિત ફેકલ્ટી; ડૉ. સંગીતા રાજદે, ડૉ. યોગિતા મિસ્ત્રી અને ડૉ. લતિકા પુરોહિત ને શો કોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. એન્ટી રેગિંગ કમિટીના આ સમગ્ર રિપોર્ટને કોલેજ કાઉન્સિલ દ્વારા સર્વાનુમતે બહાલી આપવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં આવી નિંદનીય ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે ગંભીર સમીક્ષા કરી રાજ્ય સરકારને સત્તાવાર અહેવાલ સુપરત કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઝડપી અને પારદર્શક તપાસ થકી સ્પષ્ટ સંદેશો આપવામાં આવ્યો છે કે શિસ્તભંગ કે રેગિંગની બાબતો અને તેમાં સંડોવાયેલાઓને બક્ષવામાં આવશે નહીં.
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