સુરત: સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગના પ્રથમ વર્ષના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરે જીવન ટૂંકાવ્યું
સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના PG હોસ્ટેલના રૂમમાં 30 વર્ષીય રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર મૃત અવસ્થામાં મળી આવ્યા, પરિસરમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ.
Published : August 9, 2026 at 2:20 PM IST
સુરત: નવી સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં એક અત્યંત દુઃખદ અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આવેલા બોય્ઝ પીજી હોસ્ટેલના રૂમ નંબર 1005માં 30 વર્ષીય યુવાન રેસિડેન્ટ તબીબ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાને પગલે સમગ્ર સિવિલ હોસ્પિટલ પરિસરમાં અને મેડિકલ કોમ્યુનિટીમાં ઘેરા શોકની સાથે અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ છે. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તુરંત જ ખટોદરા પોલીસ મથકનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને ડૉ. હર્ષ પંડ્યાએ કયા અને કેવા સંજોગોમાં આ આત્યંતિક પગલું ભર્યું તે અંગે સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મૃતક ડૉ. હર્ષ પંડ્યા મૂળ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના વતની હતા અને તેઓ અપરિણિત હતા. તેઓ સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં પ્રથમ વર્ષમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન (PG) નો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને સાથે-સાથે રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર તરીકે પોતાની નિષ્ઠાવાન ફરજો પણ બજાવી રહ્યા હતા. યુવાન અને હોશિયાર તબીબના આ પ્રકારે અચાનક દુનિયા છોડી જવાથી તેમના પરિવારજનો પર વજ્રાઘાત થયો છે.
આજે સવારે ડૉ. હર્ષ પંડ્યા હોસ્પિટલમાં પોતાની નિયમિત ડ્યુટી કે ફરજ પર હાજર ન રહેતા સિનિયર તબીબોને શંકા ગઈ હતી. સિનિયર ડૉક્ટરે તેમની ભાળ મેળવવા માટે ફોન કર્યો હતો, પરંતુ તેમનો ફોન સતત બંધ આવી રહ્યો હતો. ફોન રિસીવ ન થતાં સિનિયર તબીબે હોસ્ટેલમાં જ રહેતા અન્ય સાથી રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને રૂમ પર જઈને ખબર અંતર પૂછવા તથા તપાસ કરવા માટે સૂચના આપી હતી.
સાથી તબીબ જ્યારે પીજી હોસ્ટેલના રૂમ પર પહોંચ્યા ત્યારે રૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. સાથી તબીબોએ ડૉ. હર્ષના નામની બૂમો પાડીને દરવાજો ખોલવા માટે ભારે પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ અંદરથી કોઈપણ પ્રકારનો પ્રતિસાદ કે અવાજ ન મળતા ચિંતા વધી ગઈ હતી. આખરે તમામ તબીબોએ ભેગા થઈને હોસ્ટેલના સિક્યુરિટી સ્ટાફને સાથે રાખ્યો હતો અને ભારે જહેમત બાદ દરવાજો તોડી નાખવામાં આવ્યો હતો. દરવાજો તૂટતા જ અંદર ડૉ. હર્ષ પંડ્યાનો મૃતદેહ શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
સાથી તબીબો અને મિત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ડૉ. હર્ષ સ્વભાવે શાંત હતા અને તેમને પરિવાર તરફથી કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક કે પારિવારિક તકલીફ અથવા માનસિક તણાવ ન હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ રહ્યું છે. હાલ તો તેવું કોઈ નક્કર કારણ સામે આવ્યું નથી, જેના લીધે તબીબે આટલું મોટું પગલું ભર્યું હોય. ડૉ. હર્ષે કયા કારણોસર આત્મહત્યા કરી તે હજુ સુધી એક મોટું રહસ્ય બન્યું છે. ખટોદરા પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની ફોરેન્સિક અને ટેક્નિકલ તપાસ બાદ જ આપઘાત પાછળનું સાચું અને સચોટ કારણ બહાર આવી શકશે.
ઘટનાની ગંભીરતાને જોઈને તુરંત જ ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનનો પોલીસ કાફલો સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ ખાતે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. આ સાથે જ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડેન્ટ ડૉ. પારુલ વડગામા પણ તાત્કાલિક હોસ્ટેલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો...