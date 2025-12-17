તમે પણ રોંગ સાઇડ વાહન ચલાવો છો? તો ચેતજો, સુરત શહેરમાં 19 દિવસમાં 51 હજાર વાહનચાલકોને દંડ
સુરતમાં ટ્રાફિક પોલીસની ‘ફુલ સ્પીડ’ કામગીરી, 9 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં ટ્રાફિક પોલીસે કુલ 51,068 કેસો નોંધ્યા.
Published : December 17, 2025 at 7:31 PM IST
સુરત : શહેરમાં દિન-પ્રતિદિન વધતા જીવલેણ અકસ્માતોની સંખ્યા પર લગામ લગાવવા માટે સુરત ટ્રાફિક પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સ્પેશિયલ ડ્રાઈવમાં ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. ગત 28 નવેમ્બર 2025 થી 16 ડિસેમ્બર 2025 સુધીના માત્ર 19 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં ટ્રાફિક પોલીસે કુલ 51,068 કેસો નોંધી નિયમભંગ કરનારાઓ સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી છે.
9 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં ટ્રાફિક પોલીસે કુલ 51,068 કેસો નોંધ્યા
સુરત શહેરમાં અકસ્માતો ઘટાડવા માટે આ વખતે પોલીસે સૌથી વધુ ભાર 'રોંગ સાઈડ' ડ્રાઈવિંગ પર મૂક્યો છે. ટ્રાફિક વિભાગના પૃથ્થકરણ મુજબ, શહેરમાં મોટાભાગના પ્રાણઘાતક અકસ્માતો રોંગ સાઈડમાં વાહન ચલાવવાને કારણે થાય છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ પોલીસ કમિશનર અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક)ના માર્ગદર્શન હેઠળ DCP, ACP અને PI સહિતની ટીમો બનાવીને ખાસ નજર રાખવામાં આવી હતી. જે વિસ્તારોમાં રોંગ સાઈડનું પ્રમાણ વધુ છે, ત્યાં પોલીસે સ્થળ પર દંડ અને ઇ-ચલણ દ્વારા સપાટો બોલાવ્યો છે.
એક જ દિવસમાં 3,000થી વધુ કેસ
છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન પોલીસે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરી રોંગ સાઈડ, સિગ્નલ ભંગ અને અન્ય નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ રેકોર્ડબ્રેક 3,123 કેસ નોંધ્યા છે. ટ્રાફિક પોલીસના આંકડા મુજબ રોજે સરેરાશ 2,687 લોકોને ચલણ પકડાવવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિક બ્રાન્ચે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે આ ઝુંબેશ અહીં અટકવાની નથી.
પોલીસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દંડ નહીં, શિસ્ત
આ મામલે ઉચ્ચ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસનો હેતુ માત્ર દંડ વસૂલવાનો નથી, પરંતુ લોકોમાં ટ્રાફિક શિસ્ત કેળવાય અને કિંમતી માનવ જિંદગીઓને અકસ્માતથી બચાવી શકાય તેવો છે. આગામી દિવસોમાં પણ સિગ્નલ ભંગ અને જોખમી ડ્રાઈવિંગ કરનારાઓ સામે પોલીસની આ બાજ નજર યથાવત રહેશે.
