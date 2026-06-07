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સુરત: સિંગણપોર વિસ્તારમાં ચા પીવા ગયેલા બે મિત્રોની ક્રૂર હત્યા, પોલીસે તપાસ શરુ કરી

લોકોએ તાત્કાલિક બંને ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન બંને મિત્રોએ દમ તોડી દીધો હતો.

ચા પીવા ગયેલા બે મિત્રોની ક્રૂર હત્યા
ચા પીવા ગયેલા બે મિત્રોની ક્રૂર હત્યા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 1:17 PM IST

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સુરત : શહેરના સિંગણપોર વિસ્તારમાં ચા પીવા ગયેલા બે મિત્રોની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને ક્રૂર હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનામાં 30 વર્ષીય હરિષલ પાટીલ અને 25 વર્ષીય ભટ્ટુ માળી નામના બે યુવકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, હરિષલ પાટીલ અને ભટ્ટુ માળી પોતાના મિત્રો સાથે ચાની લારી પર ગયા હતા. તે સમયે ત્યાં હાજર અન્ય કેટલાક યુવકો સાથે કોઈ સામાન્ય બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં આ સામાન્ય ઝઘડો એટલો વકરી ગયો કે 10 થી 15 યુવકોના ટોળાએ તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે બંને મિત્રો પર આડેધડ હુમલો કરી દીધો હતો. હુમલાખોરોએ પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે હરિષલ અને ભટ્ટુને ટાર્ગેટ કર્યા હતા. બંને યુવકોના શરીર પર ચપ્પુના ઉપરાઉપરી ઘા ઝીંકી તેમને લોહીલુહાણ હાલતમાં રસ્તા પર જ છોડીને હુમલાખોરો ફરાર થઈ ગયા હતા. આસપાસના લોકોએ તાત્કાલિક બંને ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન બંને મિત્રોએ દમ તોડી દીધો હતો.

બે મિત્રોની ક્રૂર હત્યા
બે મિત્રોની ક્રૂર હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારમાં આક્રંદ, વિસ્તારમાં શોક

એકસાથે બે મિત્રોના મોતની જાણ થતા જ હોસ્પિટલ ખાતે પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ પરિસર પરિવારજનોના કરુણ આક્રંદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. સમગ્ર સિંગણપોર વિસ્તારમાં આ ઘટનાને પગલે શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સિંગણપોર પોલીસનો કાફલો અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને આરોપીઓને પકડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસ આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવીને ફરાર થયેલા હુમલાખોરોની શોધખોળ કરી રહી છે.

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