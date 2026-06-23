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સુરત: સરથાણાની એક હોટલમાં યુગલે જીવન ટૂંકાવાનો કર્યો પ્રયાસ, પોલીસ શરુ કરી તપાસ

લગ્નની તૈયારીઓ વચ્ચે પરિવારમાં ખુશીના માહોલને બદલે આજે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

સરથાણાની એક હોટલમાં યુગલે જીવન ટૂંકાવાનો કર્યો પ્રયાસ
સરથાણાની એક હોટલમાં યુગલે જીવન ટૂંકાવાનો કર્યો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 9:20 AM IST

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સુરત : શહેરના સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા બાપા સીતારામ ચોક પાસેના સિલ્વર બિઝનેસ હબમાં આવેલી 'લા મરીના' હોટેલમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. હોટેલના રૂમ નંબર 103માં એક યુગલે જીવન ટૂંકાવ્યું. આ ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો.

મૃતક યુવતીનું નામ માનસી હસમુખભાઈ ઉમરેઠિયા (ઉં.વ. 23) છે, જે મૂળ અમરેલીના ધારીની વતની હતી. જ્યારે ગંભીર હાલતમાં સારવાર લઈ રહેલા યુવકનું નામ અભય રામજીભાઈ ત્રાડા (ઉં.વ. 23) છે, જે સુરતનો જ રહેવાસી છે.

ACP વિપુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસને જાણ થતાં જ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. હાલ FSLની મદદથી રૂમમાંથી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. લગ્ન પહેલાં આવી કઈ મુશ્કેલી આવી કે જેના કારણે બંનેએ મોતને વહાલું કર્યું, તે દિશામાં સરથાણા પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે."

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી પ્રેમ સંબંધ હતો. તેમણે અગાઉ કોર્ટ મેરેજ પણ કર્યા હતા. શરૂઆતમાં પરિવારજનોની નારાજગી બાદ, સમય જતાં પરિવાર માની ગયો હતો અને બંનેની સગાઈ પણ ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી. દિવાળી બાદ બંનેના લગ્ન થવાના હતા, પરંતુ તે પહેલાં જ આ દુઃખદ ઘટના બની છે.

લગ્નની તૈયારીઓ વચ્ચે પરિવારમાં ખુશીના માહોલને બદલે આજે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પોલીસ હોટલના સ્ટાફ અને દંપતીના પરિવારજનોની પૂછપરછ કરી વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

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