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સુરત: સચિન વિસ્તારમાં પ્રેમજાળમાં ફસાવી બે દિવસમાં સગીરા સાથે ત્રણ વખત આચર્યું દુષ્કર્મ, પોલીસે તપાસ તેજ કરી

પોલીસે BNSની સંબંધિત કલમો તેમજ પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 2:50 PM IST

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સુરત : શહેરના સચિન વિસ્તારમાંથી સગીરાની સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થા સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવતી એક અત્યંત શરમજનક અને સંવેદનશીલ ઘટના સામે આવી છે. મધ્યપ્રદેશથી ભાગીને સુરતમાં આશ્રય લઈ રહેલી 14 વર્ષીય સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને એક કિશોર દ્વારા દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, મૂળ મધ્યપ્રદેશનો એક પરિવાર જ્યાં રહેતો હતો, ત્યાંથી તેમની 14 વર્ષ અને 7 મહિનાની સગીરા અન્ય એક વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવી હતી. આ સંપર્ક બાદ તે પોતાના ઘરેથી અચાનક નીકળી ગઈ હતી. ઘરેથી ગુમ થયા બાદ આ સગીરા છેલ્લા દોઢથી બે મહિના જેટલા સમયથી સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આવીને રહેતી હતી.

સુરત ACP, એન.પી. ગોહિલ (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારજનો દ્વારા દીકરીની ભારે શોધખોળ કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ તેનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. સગીરાના પિતાએ અગાઉ જ મધ્યપ્રદેશના સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની દીકરીના અપહરણ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી દીધી હતી. આ મામલે ભોગ બનનાર સગીરાના પિતાની ફરિયાદના આધારે સચિન પોલીસે BNS અને પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને ફરાર કિશોરને પકડી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પ્રેમજાળમાં ફસાવી બે દિવસમાં ત્રણ વખત આચર્યું દુષ્કર્મ

સુરતના અજાણ્યા શહેરમાં એકાંત અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં રહેતી સગીરાનો પરિચય આ વિસ્તારમાં જ રહેતા 16 વર્ષીય એક કિશોર સાથે થયો હતો. આ કિશોરે સગીરાની લાચારી, મજબૂરી અને અજાણ્યા શહેરની સ્થિતિનો ગેરલાભ ઉઠાવીને તેને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી લીધી હતી. બંને વચ્ચેનો સંપર્ક ગાઢ બન્યા બાદ, કિશોરે ગત તારીખ, 15 અને 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ માત્ર બે દિવસના ટૂંકા સમયગાળામાં સગીરા પર અલગ-અલગ ત્રણ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ અમાનવીય અને પિશાચી કૃત્યના કારણે સગીરા માનસિક રીતે ભાંગી પડી હતી અને નાસીપાસ થઈ ગઈ હતી. અંતે તેણે હિંમત કરીને પોતાની ઉપર વીતેલી આખી આપવીતી પરિવારજનો સમક્ષ રજૂ કરી હતી.

સુરત ACP એન.પી. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર કિશોર હાલ ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો છે અને પોલીસ પકડથી દૂર છે. પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા આ ફરાર કિશોરની સઘન શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે અને તેને ટૂંક સમયમાં જ પોલીસ તાબામાં લેવામાં આવશે."

સચિન પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભોગ બનનાર સગીરાના પિતા તુરંત સુરત દોડી આવ્યા હતા. તેમણે સમગ્ર હકીકત જણાવીને સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પિતાની ફરિયાદના આધારે સચિન પોલીસે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા 16 વર્ષીય કિશોર વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની સંબંધિત કલમો તેમજ પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

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