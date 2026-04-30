સુરત SBI બેંકમાં ધોળા દિવસે લૂંટ બાદ પોલીસ તપાસ તેજ, 8થી વધુ ટીમોએ 200થી વધુ CCTV કેમેરા ચેક કર્યા
Published : April 30, 2026 at 5:00 PM IST
સુરત : શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં એલ.એચ. રોડ પર આવેલી એસબીઆઈ (SBI) બેંકની શાખામાં ગત સોમવારે ધોળા દિવસે થયેલી રૂ. 50 લાખની લૂંટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. બેંકની સુરક્ષા માટે મુકાયેલું બર્ગલર એલાર્મ ટેકનિકલ સમજણના અભાવે શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થયું હતું, જેના કારણે લૂંટારુઓને નાસી છૂટવામાં પૂરતો સમય મળી ગયો હતો.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લૂંટ સમયે સર્વિસ મેનેજર સહિત બે કર્મચારીઓએ હિંમત દાખવી લૂંટારુઓની નજર ચૂકવીને ત્રણ-ત્રણ વાર બર્ગલર એલાર્મ બટન દબાવ્યું હતું. પરંતુ, જૂની સિસ્ટમમાં એકવાર દબાવતા જ એલાર્મ વાગતું હતું, જ્યારે નવી સિસ્ટમમાં બટન થોડી સેકન્ડ દબાવી રાખવું પડતું હોય છે. આ નાનકડી ટેકનિકલ વાતથી સ્ટાફ અજાણ હોવાને કારણે એલાર્મ વાગ્યું જ નહીં અને લૂંટારુઓ પિસ્તોલ બતાવી રૂ. 50 લાખની રોકડ અને મોબાઈલ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા.
લૂંટારુઓને પકડવા માટે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને વરાછા પોલીસની 8થી વધુ ટીમો છેલ્લા 68 કલાકથી રાત-દિવસ એક કરી રહી છે. પોલીસે વરાછાથી લઈ કામરેજ, વેલંજા, પલસાણા અને સાયણ સુધીના 200થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા છે. ફૂટેજમાં લૂંટારુઓ ફૂલ સ્પીડે બાઈક હંકારતા અને ગુટખાના થેલામાં પૈસા ભરીને જતા દેખાય છે, પરંતુ તેઓ એવા રસ્તેથી ગાયબ થયા કે પોલીસ તેમનું લોકેશન ટ્રેસ કરી શકતી નથી.
સુરત પોલીસે લૂંટારુઓના હાઈ-ટેક ફોટા મેળવીને ગુજરાત સહિત બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક અને મુંબઈ પોલીસને મોકલી આપ્યા છે. સ્થાનિક બાતમીદારો અને ગેંગના ગુપ્તચરોની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ માત્ર બહારની ગેંગ જ નહીં, પણ અંદરની કડી પણ તપાસી રહી છે. બેંકના પટાવાળાથી લઈને તમામ સ્ટાફની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, અગાઉ કેશવેનમાં નોકરી કરી ચૂકેલા પૂર્વ કર્મચારીઓ અને હાલના વોચમેનની આર્થિક સ્થિતિની પણ તપાસ ચાલી રહી છે, જેથી કોઈ 'ઈનસાઈડર'ની સંડોવણી હોય તો જાણી શકાય.
જો બેંક સ્ટાફને નવા બર્ગલર એલાર્મની કાર્યપદ્ધતિ ખબર હોત અને એલાર્મ સમયસર વાગ્યું હોત, તો પોલીસ તુરંત એક્શનમાં આવી શકી હોત અને લૂંટારુઓ નાકાબંધીમાં ફસાઈ ગયા હોત. હાલ તો સ્ટાફની એક નાનકડી ભૂલ અને ટેકનિકલ અજ્ઞાનતા પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે.
