સુરત: વરાછામાં બંદુકના નાળચે બેંકમાં લૂંટ, લૂંટારુ 50 લાખ લૂંટી ગયા, પોલીસ દોડતી થઈ
કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકોને બાનમાં લઈ અંદાજે રુ.50 લાખની રોકડની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા.
Published : April 29, 2026 at 2:42 PM IST
સુરત : શહેરના વ્યસ્ત ગણાતા વરાછા વિસ્તારમાં લંબે હનુમાન રોડ પર આવેલી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ની શાખામાં સોમવારે બપોરે ફિલ્મી ઢબે લૂંટની ઘટના બની હતી. 6 જેટલા હિન્દી ભાષી સશસ્ત્ર લૂંટારૂઓએ માત્ર 13 મિનિટમાં બેંક કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકોને બાનમાં લઈ અંદાજે રુ.50 લાખની રોકડની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા.
લૂંટારૂઓ સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ સાથે આવ્યા હતા. બપોરે 1:13 કલાકે એક લૂંટારૂ ગ્રાહક બનીને અંદર ઘૂસ્યો હતો. તેણે સર્વિસ મેનેજર પાસે કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવવાના બહાને પૂછપરછ કરી બેંકના કામકાજની માહિતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ 1:54 કલાકે અન્ય પાંચ શખ્સો પિસ્તોલ સાથે બેંકમાં ત્રાટક્યા હતા.
બેંકમાં પ્રવેશતાની સાથે જ લૂંટારૂઓએ સ્ટાફ અને 5-7 ગ્રાહકોને બંદૂકની અણીએ બાનમાં લીધા હતા. સિક્યોરિટી ગાર્ડને માર મારી બેસાડી દેવાયો હતો. એક જાગૃત ગ્રાહકે પ્રતિકાર કરવાનો પ્રયાસ કરતા લૂંટારૂઓએ તેની કાનપટ્ટી પર ત્રણ પિસ્તોલ તાકી દીધી હતી. સર્વિસ મેનેજરને પણ પિસ્તોલ બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી લોકરની ચાવી મેળવી રુ.12 લાખ લૂંટી લીધા હતા.
DCP આલોક કુમારે જણાવ્યું કે, "વરાછામાં લંબે હનુમાનની SBI બ્રાન્ચ છે ત્યાં એક લૂંટની ઘટની બની છે. પ્રાથમિક જાણકારી મુજબ અંદાજે 50 લાખની કેશ રકમ લૂંટવામાં આવી છે જે કેશિયર પાસે હતી અને અહીં કેશ ડિપોઝિટની જે ગાડી આવી એમાં જેમની પાસે જે બોક્સ હતું તેમાંથી રકમ લૂંટવામાં આવી છે. ચોક્કસ રકમની અમે ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ. કુલ 5 આરોપી હાલ દેખાઈ રહ્યા છે વધુ આરોપી હોવાની સંભાવના છે. અહીં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ઝોન-1ની અલગ-અલગ ટીમો લાગેલી છે.
પ્રાથમિક રીતે જોવામાં આરોપીઓ હિન્દી ભાષી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, જે બેંક પાસેથી જાણવા મળી રહ્યું છે અને તેમણે અહીં હથિયારનો ઉપયોગ તેમને ડરાવવા-ધમકાવવા માટે કર્યો હતો, પોલીસને જાણ થતા જ અહીં પહોંચી ગઈ હતી, અલગ-અલગ ટીમો અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. તેમની પાસે પિસ્તોલ હતી જે સીસીટીવીમાં દેખાઈ રહી છે. સીસીટીવીમાં 5 લોકો દેખાઈ રહ્યા છે, કેટલીક એંગલ સીસીટીવીમાં નથી એટલે વધુ પણ હોઈ શકે તેની તપાસ ચાલી રહી છે."
લૂંટ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન જ બપોરે 1:54 વાગ્યે CMS સિક્યોરિટીના કર્મચારીઓ રુ.40 લાખની કેશ લઈને બેંકમાં પ્રવેશ્યા હતા. લૂંટારૂઓએ તક ઝડપી તેમની પાસેથી રુ.38 લાખ ભરેલી બેગ ઝૂંટવી લીધી હતી. જોકે, રુ.2 લાખ કેશવાનમાં રહી ગયા હતા. કેશવાન સાથે આવેલા ગનમેનની નિષ્ક્રિયતા પર પોલીસે શંકા વ્યક્ત કરી તપાસ હાથ ધરી છે.
લૂંટારૂઓ પલ્સર, અપાચે અને સ્પ્લેન્ડર બાઈક પર આવ્યા હતા, જેના પર જામનગર, અમદાવાદ અને વલસાડની નકલી નંબર પ્લેટ હતી. પીછો ન થાય તે માટે ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓના મોબાઈલ છીનવી લીધા હતા અને ભાગતી વખતે શ્યામધામ, સરથાણા અને કઠોર પાસે અલગ-અલગ રસ્તે ફેંકી દીધા હતા.
પોલીસે ઇ-ગુજકોપ સોફ્ટવેર અને ફિંગરપ્રિન્ટ્સની મદદથી લૂંટારૂઓને શોધવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વેલંજા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સઘન તપાસ શરૂ છે.
આ પણ વાંચો...