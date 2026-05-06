સુરત: વરાછામાં બેંકમાં લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો, મુખ્ય આરોપીની અયોધ્યાથી ધરપકડ
5 આરોપી ફરાર છે, જેમને પકડવા પોલીસની ટીમો અલગ-અલગ રાજ્યોમાં દરોડા પાડી રહી છે.
Published : May 6, 2026 at 6:48 PM IST
સુરત : વરાછામાં 27 એપ્રિલના રોજ થયેલી 50 લાખની સનસનીખેજ લૂંટમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ લૂંટનું પ્લાનિંગ કોઈ આલિશાન બંગલામાં નહીં, પણ બિહારની જેલની કોટડીમાં થયું હતું. નકલી આધારકાર્ડથી લઈને અયોધ્યાના આશ્રમ સુધી ફેલાયેલા આ ગુનાના તાર કેવી રીતે ઉકેલાયા? જાણો આ અહેવાલમાં....
તારીખ 27 એપ્રિલ, 2026. બપોરનો સમય. વરાછા LH રોડ પર આવેલી SBI બેંકમાં ગ્રાહકોની અવરજવર હતી. અચાનક, પાંચ હથિયારધારી શખ્સો ખુલ્લા ચહેરે બેંકમાં ઘૂસે છે. કોઈ માસ્ક નહીં, કોઈ ડર નહીં. માત્ર 15 મિનિટમાં પિસ્તોલની અણીએ સ્ટાફ અને ગ્રાહકોને બંધક બનાવી 50 લાખની લૂંટ ચલાવી ત્રણ બાઈક પર સવાર થઈ લૂંટારુઓ છૂમંતર થઈ ગયા.
પોલીસનું મેગા ઓપરેશન
ગુનાની ગંભીરતા જોઈ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એક્શનમાં આવી. 7 PI અને 100 જવાનોની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. 1000થી વધુ CCTV ફૂટેજ ફંફોળ્યા બાદ સામે આવી ત્રણ શંકાસ્પદ બાઈક - સ્પ્લેન્ડર, પલ્સર અને અપાચે. તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આ બાઈક પર નકલી નંબર પ્લેટ હતી.
કીમ અને કન્યાસીનું કનેક્શન
લૂંટારુઓ શાતિર હતા. સીસીટીવીથી બચવા તેઓ હાઈવે છોડી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘૂસ્યા. કીમ પાસેના કન્યાસી ગામના એક નિર્જન ખેતરમાંથી પોલીસને ત્રણ બિનવારસી બાઈક અને લૂંટમાં વપરાયેલા વિમલના મોટા થેલા મળી આવ્યા. આ પુરાવાઓએ પોલીસને દિશા બતાવી.
જેલમાંથી જેલબ્રેક જેવું પ્લાનિંગ
તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો એ થયો કે આ લૂંટનો માસ્ટરમાઇન્ડ કુંદન કુમાર ઉર્ફે કુંદન ભગત છે, જે હાલ બિહારની બેઉર જેલમાં બંધ છે. જેલમાં બેઠા બેઠા તેણે સુરતને ટાર્ગેટ બનાવ્યું હતું. આ એ જ કુંદન છે જે દેહરાદૂનની 14 કરોડની જ્વેલરી લૂંટમાં પણ સામેલ હતો.
આરોપીની અયોધ્યાથી ધરપકડ
ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ યુપી પહોંચી. ત્રણ દિવસ સુધી લોકેશન બદલતા મુખ્ય આરોપી શુભમ ઠાકુરને પોલીસે અયોધ્યાના એક આશ્રમમાંથી દબોચી લીધો. તેની સાથે તેને આશરો આપનાર વિકાસ સિંહ પણ ઝડપાયો. તેમની પાસેથી 93 હજારની રોકડ અને મોબાઈલ રિકવર થયા છે.
હાલમાં પકડાયેલા બંને આરોપીઓ 4 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. સુરત પોલીસ હવે બિહારની જેલમાં બંધ કુંદન ભગતનો કબજો લેવા તજવીજ હાથ ધરી રહી છે. હજુ પણ 49 લાખ રૂપિયા અને ગેંગના અન્ય 5 આરોપી ફરાર છે, જેમને પકડવા પોલીસની ટીમો અલગ-અલગ રાજ્યોમાં દરોડા પાડી રહી છે.
