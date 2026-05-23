સુરત: ઉધનાના ભાજપ કાર્યકર્તા જય દલાલ હત્યાકાંડમાં પોલીસની કાર્યવાહી, મહારાષ્ટ્રના જલગાંવથી 3 આરોપીઓ પકડાયા

પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ ખાતેથી ત્રણ આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

સુરત : શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં થોડા દિવસ પહેલાં ભાજપ કાર્યકર્તા જય દલાલની થયેલી ઘાતકી હત્યાના કેસમાં ઉધના પોલીસને મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. રાજકીય આલમમાં ભારે રોષ જગાવનારા આ સનસનીખેજ હત્યાકાંડના ચોથા દિવસે પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ ખાતેથી ત્રણ આરોપીઓને દબોચી લીધા છે. જોકે, આ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાતા અન્ય બે આરોપીઓ હજુ પણ ફરાર છે.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલા ચોંકાવનારા ખુલાસા મુજબ, મૃતક જય દલાલ અને આરોપીઓ કિશન પરમાર, પંકજ પાટીલ તથા મિલિંદ કોળી વચ્ચે આશરે ત્રણ મહિના પહેલાં મોટો ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા બાદ કિશન, પંકજ અને મિલિંદ સામે પોલીસ દ્વારા પાસા (PASA) હેઠળ જેલભેગા કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી પાછળ જયનો હાથ હોવાની અદાવત રાખીને આરોપીઓ તેને ટાર્ગેટ કરતા હતા. જય પોતાનો મિત્ર હોવા છતાં તેમની સાથે દાદાગીરી કરતો હોવાનું માનીને આરોપીઓએ તેને રસ્તામાંથી હટાવી દેવાનો ઘાતકી પ્લાન બનાવ્યો હતો.

18 મેના રોજ શું બન્યું હતું?

ગત 18 મે 2026ના રોજ રાત્રે સાડા બારેક વાગ્યાના અરસામાં ઉધના રોડ નં. 06 પર આવેલી એક ભંગારની દુકાન પાસે જય દલાલ તેના મિત્રો સાથે ઉભો હતો. તે સમયે કિશન, પંકજ અને મિલિંદ કોળી સહિતના આરોપીઓ તીક્ષ્ણ હથિયારો સાથે ધસી આવ્યા હતા અને કઈ પણ વિચાર્યા વગર જય પર તૂટી પડ્યા હતા. આરોપીઓએ જયના પેટ, કાન, ગાલ અને સાથળના ભાગે ઉપરાઉપરી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાયેલા જયનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું.

આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

મુખ્ય આરોપી કિશન પરમાર: પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ કિશન એક રીઢો અને માથાભારે ગુનેગાર છે. તેની સામે ભૂતકાળમાં મારામારી અને ધાકધમકી સહિત 18 જેટલા ગંભીર કેસો નોંધાયેલા છે. તે તાજેતરમાં જ પાસાની સજા કાપીને જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો અને બહાર આવતાની સાથે જ આ હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો.

મિલિંદ કોળી: આ આરોપી સામે અગાઉ ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાફ મર્ડર (ખૂનનો પ્રયાસ), જી.પી. એક્ટની કલમ 135 અને મારામારી સહિત 4 ગંભીર ગુના નોંધાયેલા છે.

સહ-આરોપી શુભમ પાટીલ અને રોહિત સોનવણે વિરુદ્ધ પણ ડિંડોલીમાં ધમકી અને મારામારીના ગુના નોંધાયેલા છે.

હત્યા કર્યા બાદ સીસીટીવી કેમેરા અને પોલીસ નાકાબંધીથી બચવા માટે આરોપીઓએ ફિલ્મી સ્ટાઈલ અપનાવી હતી. તેઓ પોતાની એક્સેસ ટુ-વ્હીલર લઈને હાઈવે પર પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમણે હાઈવે પરથી પસાર થતા ટ્રક અને મોટા વાહનોની અંદર પોતાની ટુ-વ્હીલર લોડ કરી દીધી હતી અને પોતે પણ તેમાં બેસી ગયા હતા. આ રીતે 'બાય રોડ' મુસાફરી કરીને તેઓ મિલિંદ કોળીના મૂળ વતન જલગાંવ (મહારાષ્ટ્ર) પહોંચી છુપાયા હતા.

"આ બનાવને લેઈને હાલ ઉધના પોલીસે મિલિંદ કોળી, શુભમ પાટીલ અને રોહિત સોનવણેની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કેસમાં કિશન પરમાર અને પંકજ પાટીલની પણ સક્રિય ભૂમિકા હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે, જેઓ હાલ ફરાર છે. કિશન પરમાર અગાઉ પાસામાંથી છૂટીને બહાર આવ્યો હતો અને તેના પર 15થી 19 ગુના દાખલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બાકી રહેલા સહ-આરોપીઓને પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા સઘન શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે." - કાનન દેસાઈ, ડીસીપી સુરત શહેર

આ ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને ડીસીપી ડો. કાનન દેસાઈના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ઉધના પોલીસની 7 અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. આ ટીમોને તાત્કાલિક મહારાષ્ટ્ર સહિતના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં રવાના કરાઈ હતી. જલગાંવમાં આરોપીઓ છુપાયા હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળતા જ પોલીસે ત્યાં દરોડો પાડીને મિલિંદ કોળી, શુભમ પાટીલ અને રોહિત ગૌતમ સોનવણેને ઝડપી લીધા હતા.

હાલ પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે આ ગુનાના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા ફરાર આરોપી કિશન પરમાર અને પંકજ પાટીલને પકડવા માટે પોલીસે સઘન શોધખોળ ચાલુ રાખી છે.

