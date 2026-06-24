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સુરતની શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ફાયર સેફ્ટી ચેકિંગ શરૂ, ફાયર વિભાગ એલર્ટ મોડમાં

તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે સંસ્થાઓમાં નિયમોનું પાલન નહીં હોય તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સુરતમાં શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ફાયર સેફ્ટી ચેકિંગ શરૂ
સુરતમાં શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ફાયર સેફ્ટી ચેકિંગ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 3:28 PM IST

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સુરત : શહેરમાં હવે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા પ્રાથમિકતા બની છે. લખનઉની દુર્ઘટના અને સુરતની સદભાવના સ્કૂલમાં AC બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ સુરત ફાયર વિભાગ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. આજથી ફાયર વિભાગની ટીમો દ્વારા શહેરની વિવિધ શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

તક્ષશીલા અગ્નિકાંડ જેવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે સુરત ફાયર વિભાગ હવે કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ કરવાના મૂડમાં નથી. શાળાઓમાં પહોંચીને સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. આ તપાસ દરમિયાન ખાસ કરીને નીચે મુજબની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

સુરતમાં શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ફાયર સેફ્ટી ચેકિંગ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
  • શાળાના દરેક ફ્લોર અને ક્લાસરૂમમાં લગાવેલા ફાયર સેફ્ટીના સાધનો માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે કે ખરેખર કાર્યરત છે, તેની તપાસ કરાઈ.
  • આગ જેવી અણધારી દુર્ઘટના સમયે ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તે અંગે શાળાના સ્ટાફને પૂરતું જ્ઞાન છે કે નહીં, તે માટે સ્ટાફની પૂછપરછ કરવામાં આવી.
  • શાળા પ્રશાસન પાસે ફાયર વિભાગની NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) છે કે નહીં અને તેનું રિન્યુઅલ સમયસર કરાવવામાં આવ્યું છે કે નહીં, તે તમામ કાગળોની ચકાસણી કરવામાં આવી.

ફાયર વિભાગની આ આકસ્મિક તપાસથી શાળા સંચાલકોમાં દોડધામ મચી જવા પામી છે. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે સંસ્થાઓમાં નિયમોનું પાલન નહીં હોય અથવા સેફ્ટીના સાધનો અધૂરા હશે, તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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SURA FIRE DEPARTMENT
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સુરત ફાયર વિભાગ
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