સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટના બેઝમેન્ટમાં ભીષણ આગ, 20થી વધુ ફાયર ફાઇટરો ઘટના સ્થળે
માર્કેટના બેઝમેન્ટમાં આવેલી વીજ મીટરની પેટીઓમાં લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.
Published : February 8, 2026 at 6:07 PM IST
સુરત : શહેરના પુણા વિસ્તારમાં આવેલી નિધિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આજે રવિવારે વહેલી સવારે આગ ફાટી નીકળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. માર્કેટના બેઝમેન્ટમાં આવેલી વીજ મીટરની પેટીઓમાં લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. જોકે, રવિવારની રજા હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.
આજે 8 ફેબ્રુઆરીની વહેલી સવારે આશરે 7:30 વાગ્યે ફાયર વિભાગને આગનો કોલ મળ્યો હતો. નિધિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને બેઝમેન્ટમાં વાયરિંગની પ્લેટમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. આગ વીજ મીટરો સુધી પ્રસરતા કેમિકલ અને વાયરના કારણે કાળા ડિબાંગ ધુમાડાના ગોટેગોટા આખી બિલ્ડિંગમાં પ્રસરી ગયા હતા. ધુમાડો એટલો પ્રચંડ હતો કે ફાયરના જવાનોને અંદર પ્રવેશવા માટે ઓક્સિજન માસ્કનો સહારો લેવો પડ્યો હતો.
આ ઘટનાની ગંભીરતા જોતા 5 અલગ-અલગ ફાયર સ્ટેશનની 20થી વધુ ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ચીફ ફાયર ઓફિસર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ જવાનોએ સતત 2 કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
રવિવાર હોવાથી માર્કેટમાં વેપારીઓ કે શ્રમિકોની હાજરી નહિવત હતી, જેના પરિણામે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે, વીજ મીટરો અને વાયરિંગ બળીને ખાખ થઈ જતાં મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાની આશંકા છે. હાલ ફાયર વિભાગ દ્વારા આગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને નુકસાનનો આંકડો મેળવવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
