ETV Bharat / state

સુરત: લસકાણા પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, સાતમા માળે બંધ ફ્લેટમાં ઘૂસી યુવકનો જીવ બચાવ્યો

સ્થાનિક લોકોએ પણ પોલીસની આ કામગીરીને બિરદાવી તેમની પ્રશંસા કરી છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : શહેરના લસકાણા પોલીસની PCR ટીમ માનવતા અને ફરજનિષ્ઠાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ખોલવાડ ગામમાં માનસિક તણાવમાં આવીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા એક યુવકનો પોલીસે પોતાની જાનના જોખમે આબાદ બચાવ કર્યો છે. સાતમા માળે આવેલા બંધ ફ્લેટમાં બારી મારફતે પ્રવેશ કરી યુવક જીવન ટૂંંકાવવાનો પ્રયાસ કરતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, એપાર્ટમેન્ટના સાતમા માળે રહેતા એક યુવક માનસિક તણાવના કારણે જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. તે સમયે પોલીસને અચાનક કટોકટીનો કોલ મળતા નજીકમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહેલી PCR વાન નંબર 81ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ શૈલેષ ગોવિંદભાઈ અને તેમની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સાતમા માળે પહોંચ્યા બાદ ફ્લેટ નંબર A-701નો દરવાજો અંદરથી બંધ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

સાતમા માળે બંધ ફ્લેટમાં ઘૂસી યુવકનો જીવ બચાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ શૈલેષભાઈએ સમય બગાડ્યા વગર બહાદુરીપૂર્વક બાજુના ફ્લેટમાં જઈ ત્યાંની બારીમાંથી જોખમી રીતે કૂદકો મારી યુવકના ફ્લેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. અંદર પહોંચતા યુવક જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કરતા તેને રોક્યો હતો અને શાંતિપૂર્વક સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

લસકાણા પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક તપાસમાં યુવકે અમુક માત્રામાં ઝેરી દવા પી લીધી હોવાનું સામે આવતા PCR ટીમે તાત્કાલિક તેમને નીચે ઉતારી પોતાની સરકારી ગાડીમાં જ કામરેજની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા. સમયસર સારવાર મળતા યુવકનો જીવ બચી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ તેમની તબિયત સ્થિર છે."

લસકાણા પોલીસની સમયસૂચકતા, બહાદુરી અને ત્વરિત કામગીરીના કારણે એક પરિવાર પર આવી રહેલી દુર્ઘટના ટળી ગઈ છે. સ્થાનિક લોકોએ પણ પોલીસની આ કામગીરીને બિરદાવી તેમની પ્રશંસા કરી છે. ખાખી માત્ર કાયદાનું રક્ષણ જ નહીં, પરંતુ માનવ જીવન બચાવવાની જવાબદારી પણ નિભાવે છે, તેનું જીવંત ઉદાહરણ લસકાણા પોલીસની આ કામગીરીએ પૂરું પાડ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. MENTAL STRESS IN CHILDREN: વિદ્યાર્થીઓએ માનસિક તણાવથી બચવા શું કરવુ જોઈએ?
  2. માનસિક તણાવ, દેવું વધી જતા તાપી નદીમાં માર્યો કૂદકો

TAGGED:

POLICE COMMENDABLE PERFORMANCE
SURAT LASKANA POLICE
લસકાણા પોલીસની સરાહનીય કામગીરી
પોલીસે બચાવ્યો યુવકનો જીવ
POLICE COMMENDABLE PERFORMANCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.