સુરતના NRI પરિવારના સગાઈ પ્રસંગમાં ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા પહોંચ્યા, મિસ્ટ્રી ગર્લ મહિકા શર્મા જોવા મળી
હાર્દિકે સુરતના રસ્તાઓ પર જોવા મળ્યા, ત્યારે ફેન્સ પણ બોલી ઉઠ્યા હતા કે, "પ્રેમ હોય તો આવો!"
Published : December 26, 2025 at 5:12 PM IST
સુરત : ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડી, ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડયા સુરત પહોંચ્યા હતા. હાર્દિક પંડયા સુરતમાં એક NRI પરિવારના સગાઈ પ્રસંગમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. જોકે, આ આખી ઈવેન્ટમાં સગાઈ કરનાર કપલ કરતા વધુ ચર્ચા હાર્દિક અને તેની સાથે આવેલી મિસ્ટ્રી ગર્લ મહિકા શર્માની જોવા મળી હતી.
હાર્દિક પંડયા ખુદ ડ્રાઈવર બન્યા હાર્દિક, પાછળની સીટ પર મહિકા
સુરતના લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, જ્યારે તેમણે હાર્દિકને તેની ફેવરેટ કરોડોની કિંમતની G-Wagon કારમાં જોયો. નવાઈની વાત એ હતી કે હાર્દિકે કોઈ ડ્રાઈવર રાખવાને બદલે પોતે સ્ટેયરિંગ પકડ્યું હતું. મોડલ મહિકા શર્માને પાછળની સીટ પર બેસાડી હાર્દિકે સુરતના રસ્તાઓ પર જોવા મળ્યા, ત્યારે ફેન્સ પણ બોલી ઉઠ્યા હતા કે, "પ્રેમ હોય તો આવો!"
વાઈન રેડ લુકમાં 'ટ્વિનિંગ' અને રોમેન્ટિક અંદાજ
સુરતમાં સગાઈના ફંક્શનમાં હાર્દિક અને મહિકાએ 'કલર કોર્ડિનેશન'થી મહેફિલ લૂંટી લીધી હતી. બંને વાઈન રેડ કલરના આઉટફિટમાં જોવા મળ્યા હતા. જાણે કોઈ બોલિવૂડ ફિલ્મનો સેટ હોય તેમ બંનેની જોડી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. સુરતીઓએ પણ સ્વીકાર્યું કે પંડ્યા ભલે વડોદરાનો હોય, પણ તેનો અસલી દબદબો તો સુરતમાં જ જોવા મળ્યો છે.
એરપોર્ટ પર જીત્યું દિલ: હાથ પકડીને આપી પર્સનલ એન્ટ્રી
હાર્દિકનો જેન્ટલમેન અંદાજ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો. કાર ઉભી રાખીને હાર્દિક પહેલા પોતે ઉતર્યો અને પછી પાછળનો દરવાજો ખોલીને મહિકાનો હાથ પકડી તેને બહાર લાવ્યો હતો. એરપોર્ટની એન્ટ્રી સુધી હાર્દિકે મહિકાનો હાથ પકડી રાખ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર આ 'પ્રિન્સેસ ટ્રીટમેન્ટ'નો વીડિયો જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો...