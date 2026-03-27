ETV Bharat / state

સુરતની કુખ્યાત 'મોડેલ ગેંગ'નો સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કર્યો પર્દાફાશ, બે લોકોની ધરપકડ

ચાંદીના દાગીના અને ગુનામાં વપરાયેલી મોપેડ સહિત કુલ રુ.1.69 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : શહેરના પોશ ગણાતા ઘોડદોડ રોડ વિસ્તારમાં બંધ બંગલાના તાળા તોડી ચોરીને અંજામ આપતી કુખ્યાત 'મોડેલ ગેંગ'નો સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર રોહિત ઉર્ફે મોડેલ અને તેના સાગરીત કરણને દબોચી લઈ, તેમની પાસેથી ચાંદીના દાગીના અને ગુનામાં વપરાયેલી મોપેડ સહિત કુલ રુ.1.69 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે.

ગત 22 માર્ચ, 2026ના રોજ ઉમરા પોલીસ મથકની હદમાં સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ પાછળ આવેલી સુભાષનગર સોસાયટીના બંગલા નંબર 51ને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યો હતો. મધરાતે તસ્કરોએ બંગલાનો મુખ્ય દરવાજો તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને પલંગના ખાનામાં રાખેલા ચાંદીના કિંમતી દાગીના તેમજ રોકડ મળી કુલ રુ.1.74 લાખની મત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી.

આ ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં આ ચોરીનો મુખ્ય આરોપી રોહિત ઉર્ફે મોડેલ તેના સાગરીત સાથે હાજર છે. પોલીસે વોચ ગોઠવીને નીચે મુજબના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે: પાટણના રહેવાસી રોહિત ઉર્ફે મોડેલ અશોક દેવીપૂજક. નડિયાદના રહેવાસી કરણ ઉર્ફે કાળીયો વિનુભાઈ દેવીપૂજક

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે:

ચાંદીની વસ્તુઓ: ચાંદીની ટ્રે (349 ગ્રામ), પાયલ, કડા, હાર, લોકેટ અને 87 ચાંદીના સિક્કા (કુલ કિંમત રુ.1,19,226) વાહન: ગુનામાં વપરાયેલી એપ્રિલિયા મોપેડ (GJ-05-SR-5179) (કિંમત રુ.50,000), કુલ રિકવરી: રુ.1,69,226

પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે કે તેઓ ત્રીજા સાગરીત સંજુ ઉર્ફે કાલીયા સાથે મળીને મોપેડ પર શહેરના પોશ વિસ્તારોમાં રેકી કરતા હતા. જે બંગલામાં લાઈટો બંધ હોય કે તાળું મારેલું હોય તેને નિશાન બનાવી મધરાતે સળિયા વડે દરવાજો તોડી ચોરી કરતા હતા.

ઝડપાયેલો મુખ્ય આરોપી રોહિત રીઢો ગુનેગાર છે. તેની સામે ઉમરા, અડાજણ, પાલ, રાંદેર, વેસુ અને જહાંગીરપુરા જેવા અનેક પોલીસ સ્ટેશનમાં 25થી વધુ ઘરફોડ ચોરીના ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસ અગાઉ તેને બે વખત 'પાસા' (PASA) હેઠળ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી ચુકી છે, છતાં જેલમાંથી બહાર આવી તે ફરી ગુનાખોરીના રસ્તે ચડ્યો હતો. હાલ પોલીસે તેના ત્રીજા સાગરીતની શોધખોળ આદરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગુંડાતત્વો પર 100 કલાક ભારે, સુરત પોલીસે અમરોલી-કોસાડમાં કોમ્બિંગ ઓપરેશન શરૂ કર્યું
  2. આરોપીઓના વરઘોડા મામલે માનવ અધિકાર પંચની મોટી કાર્યવાહી, સુરત પોલીસ કમિશનરને આ આદેશ

TAGGED:

SURAT CRIME BRANCH
SURAT INFAMOUS MODEL GANG
SURAT CITY NEWS
SURAT UMRA POLICE
SURAT INFAMOUS MODEL GANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.