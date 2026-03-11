સુરતમાં મિત્રોએ જ મિત્રને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યો, આધેડ પાસેથી રુ.39 લાખ અને 1.300 કિલો સોનું પડાવ્યું

ETV Bharat / state

આરોપીઓએ આટલેથી જ ન અટકતા, પરિવારને શંકા ન જાય તે માટે અસલી દાગીનાના બદલે નકલી દાગીના બનાવી બેંકના લોકરમાં મુકાવી દીધા હતા.

સુરતમાં મિત્રોએ જ મિત્રને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 1:59 PM IST

સુરત : શહેરના પોશ ગણાતા અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં રહેતા એક આધેડને તેમના જ પરિચિતોએ પ્રેમજાળમાં ફસાવી, નિર્વસ્ત્ર વીડિયો બનાવી રુ.39 લાખની રોકડ અને લાખોની કિંમતના સોના-ચાંદીના દાગીના પડાવી લેવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ આટલેથી જ ન અટકતા, પરિવારને શંકા ન જાય તે માટે અસલી દાગીનાના બદલે નકલી દાગીના બનાવી બેંકના લોકરમાં મુકાવી દીધા હતા. અઠવા પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી મુખ્ય 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

ભોગ બનનાર આધેડને તેમના જ ઓળખીતા મેહુલ જડિયા, વિનોદ મનાની અને યુસુફ ચોકસીએ વિશ્વાસમાં લીધા હતા. અઢી વર્ષ પહેલાં આ ત્રણેય આરોપીઓ ફરિયાદીને બહાના હેઠળ બારડોલી-પલસાણા હાઈવે પર લઈ ગયા હતા. ત્યાં પૂર્વનિર્ધારિત કાવતરા મુજબ એક અજાણી યુવતી સાથે ફરિયાદીનો નિર્વસ્ત્ર વીડિયો ઉતારી લેવામાં આવ્યો હતો.

સુરતમાં મિત્રોએ જ મિત્રને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ, વીડિયો વાઇરલ કરવાની અને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઈલિંગ શરૂ કરાયું હતું. બદનામીના ડરથી ફફડી ઉઠેલા આધેડે આરોપીઓની માંગણી સામે નમતું જોખ્યું હતું. આરોપીઓએ ફરિયાદીના પિતાના નામે રહેલી રુ.39 લાખની ફિક્સ ડિપોઝિટ (FD) તોડાવી લીધી હતી.

બે આરોપીઓની ધરપકડ
બે આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

"ફરિયાદ મળતા જ ગણતરીના કલાકોમાં મુખ્ય આરોપી મેહુલ અરૂણકુમાર જડિયા (ચૌટા બજાર) અને વિનોદ જમીયતરામ મનાની (રાંદેર)ની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે અન્ય એક આરોપી યુસુફ ચોકસી હજુ ફરાર છે. પકડાયેલ મેહુલ જડિયા અગાઉ પણ વેપારીઓ પાસે હપ્તા ઉઘરાવવાના મામલે વિવાદમાં રહ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે." - PI, અઠવા પોલીસ

આ ઉપરાંત, ફરિયાદીની પત્ની, દાદી અને પુત્રવધૂના અંદાજે 130 તોલા (1 કિલો 300 ગ્રામ) સોનાના દાગીના અને 5 કિલો ચાંદી પણ બળજબરીથી પડાવી લીધા હતા. પરિવારને લાંબો સમય સુધી ખબર ન પડે તે માટે આરોપીઓએ માસ્ટર પ્લાન ઘડ્યો હતો. તેમણે અસલી દાગીના જેવા જ દેખાતા આબેહુબ નકલી દાગીના બનાવડાવ્યા હતા અને ફરિયાદી પાસે તે બેંકના લોકરમાં મુકાવી દીધા હતા. તાજેતરમાં જ્યારે ફરિયાદીના પુત્રને આ બાબતની જાણ થઈ અને તેણે તપાસ કરી ત્યારે સમગ્ર કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. આરોપીઓએ પુત્રને પણ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

