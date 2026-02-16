ETV Bharat / state

સુરતના કુખ્યાત ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન, લોકોએ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે 'ટપલી દાવ' કર્યો

લોકોનો આક્રોશ એટલો પ્રચંડ હતો કે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હોવા છતાં લોકોએ ગોટી પર 'ટપલી દાવ' કર્યો હતો.

સુરતના કુખ્યાત ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
સુરતના કુખ્યાત ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 8:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : ભાગીદારની કારમાં ડ્રગ્સ પ્લાન્ટ કરી ફસાવવાનું ષડયંત્ર રચનાર અને નિર્દોષોને ‘તાલિબાની’ સજા આપનાર નામચીન ચિરાગ ગોટીની શાન આજે સુરત પોલીસે ઠેકાણે લાવી હતી. પોલીસ જ્યારે ગોટીને ઘટનાસ્થળે રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લઈ ગઈ ત્યારે હજારોની મેદની ઉમટી પડી હતી. લોકોનો આક્રોશ એટલો પ્રચંડ હતો કે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હોવા છતાં લોકોએ ગોટી પર 'ટપલી દાવ' કર્યો હતો અને ભારે ધક્કા-મુક્કી વચ્ચે પોલીસે માંડ તેનો જીવ બચાવ્યો હતો.

સામાન્ય રીતે ગુનેગારોના રિકન્સ્ટ્રક્શન વખતે વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ હોય છે, પરંતુ ચિરાગ ગોટીના કિસ્સામાં ચિત્ર સાવ ઉલટું જોવા મળ્યું હતું. વર્ષો સુધી જેના આતંક નીચે લોકો જીવતા હતા, તે જ લોકોએ આજે તેના ઘર બહાર ફટાકડા ફોડી અને ઢોલ-નગારા વગાડીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. પીડિત પરિવારો અને સ્થાનિક રહીશોએ ‘નરાધમને ફાંસી આપો’ના બેનરો સાથે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

સુરતના કુખ્યાત ચિરાગ ગોટીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન (ETV Bharat Gujarat)

રિકન્સ્ટ્રક્શનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ભીડ એટલી બેકાબૂ બની હતી કે પોલીસની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં જ લોકોએ ગોટીને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. જ્યારે તેને ગાડીમાંથી નીચે ઉતારવામાં આવ્યો ત્યારે તેના કપડાં પણ ફાટેલી હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. લોકોમાં રહેલો આટલો મોટો આક્રોશ સૂચવે છે કે ગોટીએ કેટલાય નિર્દોષોને હેરાન કર્યા હશે.

ચિરાગ ગોટી માત્ર ડ્રગ્સ પ્લાન્ટ જ નહોતો કરતો, પણ તેણે પોતાના ઘરને જ ટોર્ચર સેન્ટર બનાવી દીધું હતું. માથા પર પિસ્તોલ તાકીને તે કહેતો, “આ (પિસ્તોલ) સગી નહીં થાય.” સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા તેના અત્યાચારના વીડિયો જ હવે તેના માટે કાળ બન્યા છે.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગોટીએ રિવોલ્વરની અણીએ ઉઘરાણીનો આતંક મચાવ્યો હતો. કતારગામ અને સિંગણપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની સામે વધુ બે ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં એક વ્યક્તિ પાસેથી રૂ. 47 લાખ અને બીજા પાસેથી રૂ. 20 લાખ પિસ્તોલની અણીએ પડાવ્યા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરતમાં રીક્ષાચાલક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્યનો મામલો, પોલીસે બે સગા ભાઈઓનું સરઘસ કાઢ્યું
  2. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડ્યો સ્મિત, જ્યારે સુરત પોલીસ એ જ રુમમાં લઈ ગઈ જ્યાં પુત્ર-પત્નીને રહેંસી નાખ્યા હતા

TAGGED:

CHIRAG GOTI RECONSTRUCTION
SURAT CHIRAG GOTI
SURAT CRIME
SURAT POLICE
CHIRAG GOTI RECONSTRUCTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.