ETV Bharat / state

સુરતમાં મોબાઈલ ગેમના શોખીન સગીરને માતા-પિતાએ ઠપકા આપતા છોડીને ભાગ્યો, 1400 કિમી દૂરથી મળ્યો

ખોલવડમાં રહેતો 11 વર્ષીય બાળક મોબાઈલ ગેમનો ભારે શોખીન હતો. મોબાઈલના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે વાલીઓએ તેને અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવા માટે ઠપકો આપ્યો હતો.

માતા-પિતાના ઠપકાથી નારાજ સગીરે ઘર છોડ્યું
માતા-પિતાના ઠપકાથી નારાજ સગીરે ઘર છોડ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ખોલવડ વિસ્તારમાંથી પાંચ દિવસ અગાઉ ગુમ થયેલ 11 વર્ષીય બાળક સુરક્ષિત મળી આવતા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ બાળક સુરતથી આશરે 1400 કિમી દૂર વારાણસી રેલવે સ્ટેશનથી મળી આવ્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, ખોલવડમાં રહેતો 11 વર્ષીય બાળક મોબાઈલ ગેમનો ભારે શોખીન હતો. મોબાઈલના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે વાલીઓએ તેને અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવા માટે ઠપકો આપ્યો હતો. આ વાતનું માઠું લાગી આવતા બાળકે ઘર છોડીને ભાગી જવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

માતા-પિતાના ઠપકાથી નારાજ સગીરે ઘર છોડ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બાળકના પરિવારજનોએ કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. પીઆઈ આર.બી. ગોજીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસની ટીમે વિસ્તારના 70થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. ફૂટેજમાં બાળક કામરેજ ચોકડીથી રેલવે સ્ટેશન તરફ જતો હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.

ત્યારબાદ, સુરત રેલવે આરપીએફ (RPF) સાથે સંકલન સાધી પોલીસે બાળકની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે બાળક બિહાર જતી ટ્રેનમાં સવાર થયું હતું. આખરે, વારાણસી રેલવે સ્ટેશન પર બાળકને ટ્રેસ કરી લેવામાં આવ્યું હતું અને કામરેજ પોલીસે તેને સુરક્ષિત રીતે સુરત લાવી પરિવારને સોંપ્યું હતું.

આ મામલે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આર.બી. ગોજીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બાળક ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. તેને મોબાઈલના ઉપયોગ અંગે ઠપકો મળતા તે ઘરેથી નીકળી ગયો હતો. અમે તેનું કાઉન્સેલિંગ કરીને તેને સમજાવ્યો છે. હું વાલીઓને અપીલ કરું છું કે, બાળકોને મોબાઈલની આદત છોડાવવા માટે તેમના પર ગુસ્સો કરવાને બદલે મિત્ર બનીને પ્રેમથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરો, જેથી ભવિષ્યમાં આવા કિસ્સાઓ ન બને."

પોલીસની આ સરાહનીય કામગીરીને પગલે સ્થાનિકો અને પરિવાર દ્વારા પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સના નામે 1.41 કરોડની છેતરપિંડી, મુંબઇથી આરોપીની ધરપકડ
  2. સુરત: નાસીરનગર 'ભૂતિયા' ડિમોલિશન કૌભાંડ મામલે પૂર્વ કોર્પોરેટરે 'પૂરાવા' સાથે તંત્ર સામે કર્યા ગંભીર આક્ષેપ

TAGGED:

SURAT CHILD RUN AWAY
MOBILE GAME ADDICTION
SURAT NEWS
સુરતના સમાચાર
MOBILE GAME ADDICTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.