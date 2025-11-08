સુરત: RFO સોનલબેન સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસમાં શકમંદ પતિ અને પરિવાર સામે ગુનો દાખલ
આ કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધી સોનલના ભાઈ હાર્દિકની ફરિયાદને આધારે શકમંદ આરોપીઓ તરીકે સોનલના પતિ અને તેના પરિવારજનો સહિત અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે.
Published : November 8, 2025 at 8:24 PM IST
સુરત: સુરત અડાજણ વન વિભાગની કચેરીમાં આરએફઓ તરીકે ફરજ બજાવતાં સોનલ સોલંકી ઉપર ગુરુવારે ફાયરિંગ થયાની ચકચારી ઘટનામાં પોલીસ તપાસ ૩૬ કલાક પછી પણ દિશાવિહોણી રહી હતી. આ કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધી સોનલના ભાઈ હાર્દિકની ફરિયાદને આધારે શકમંદ આરોપીઓ તરીકે સોનલના પતિ અને તેના પરિવારજનો સહિત અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે.
ગુરુવારે વહેલી સવારે વાવ-જોખા રોડ પરથી પોતાના પાંચ વર્ષીય પુત્ર શિવાંશને લઈને સ્કૂલે મૂકવા જવા માટે આરએફઓ સોનલ સોલંકી પોતાની હોન્ડા અમેઝ કાર લઈને પસાર થયાં હતાં. જે બાદ વાવ ગામની સીમમાં જોખાથી વાવ ગામ તરફ જતા રોડ ઉપર હરેશભાઈ ભગવાનભાઈ કચ્છીની માલિકીની જમીનની બાજુમાં તેમની કાર ઝાડ સાથે અથડાયેલી હાલતમાં મળી હતી. આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત આરએફઓ સોનલ સોલંકીને સારવાર અર્થે સુરત લઈ જવાયાં હતાં. જ્યાં સીટી સ્કેન દરમિયાન તેમને ગોળી વાગી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
શુક્રવારે બનાવના બીજા દિવસે સોનલ સોલંકીના સગા ભાઈ હાર્દિકે પોતાની બહેન સોનલ સોલંકીને જાનથી મારી નાખવા માટે ફાયરિંગ કરાવી જીવલેણ ગંભીર ઈજા પહોંચાડવા માટે શકમંદ આરોપી તરીકે (૧) સોનલના પતિ નિકુંજ કાંતિગીરી ગોસ્વામી, રહે. ૪૦૧, વિજયાલક્ષ્મી હિલ્સ, અડાજણ, સુરત, (૨) નિકુંજ ગોસ્વામીના પરિવારજનો તથા અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ કરી હતી. આ ફરિયાદમાં પણ નિકુંજ અને સોનલ વચ્ચે છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી ચાલતી કૌટુંબિક તકરારનો ઉલ્લેખ હતો.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ઘટના સમયે સોનલ સોલંકીનો ચાર વર્ષીય પુત્ર શિવાંશ તેમની સાથે કારમાં હાજર હતો. તેથી આ કેસમાં તે કોઈ જાણકારી આપે તો ગુનાનો ભેદ સરળતાથી ખુલી શકે તેમ છે. તેથી કામરેજના જોખા ખાતે હાજર ચાર વર્ષીય શિવાંશને સોનલબેનના પરિવારજનો દ્વારા હળવાશથી ઘટનાક્રમ વિશે પૂછતાછ કરવામાં આવી રહી હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું.
બીજી તરફ કામરેજ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પંચનામું કરી બુલેટની કેપ શોધી હતી, પરંતુ કશું મળ્યું ન હતું. સમગ્ર ચકચારી ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢીયાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ચાર જેટલી ટીમો તપાસમાં જોડાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. વધુમાં શકમંદ અને આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર નિકુંજ સુરત અડાજણ ખાતે રહેતા હોવાથી જિલ્લા પોલીસે વધુ તપાસ અર્થે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની પણ મદદ માંગી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: