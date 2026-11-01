સુરત: બેદરકાર પીકઅપ ચાલકે 1 વર્ષીય માસૂમ બાળકને કચડી નાખ્યું, કરૂણ મોત
કામરેજના નવી પારડી ગામે ખોડિયાર નગર ખાતે ઘર નજીક રમી રહેલા બાળકને એક બેદરકાર પીકઅપ વાહનચાલકે રિવર્સમાં વાહન હંકારીને કચડી નાખ્યું
Published : November 1, 2026 at 6:00 PM IST
સુરત: કામરેજ વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત કરૂણ અને હૃદય કંપાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કામરેજના નવી પારડી ગામે ખોડિયાર નગર ખાતે માસૂમ બાળક પોતાનાં ઘર નજીક રમી રહ્યો હતો, તે દરમિયાન એક બેદરકાર પીકઅપ વાહનના ચાલકે રિવર્સમાં વાહન હંકારીને 1 વર્ષીય બાળકને કચડી નાખ્યું હતું. આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર ઇજા પામેલા માસૂમનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું.
માત્ર 28 સેકન્ડમાં સર્જાયો કાળઝાળ અકસ્માત
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મૂળ બિહારના મુઝફ્ફરનગરના વતની અને કામરેજ નવી પારડી ખાતે ભાડે રહેતા પરિવારનો 1 વર્ષીય પુત્ર દિવ્યમકુમાર ખોડિયાર નગર-1 મઝદાગલીમાં આવેલી મહાવીર પ્લાસ્ટિક કંપની પાસે રોડ નજીક રમી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન પિતા થોડે જ દૂર હાજર હતા અને તેમની નજર સામે જ આ બેદરકારી જોવા મળી હતી. માત્ર 28 સેકન્ડના સમયગાળામાં જ પીકઅપ વાહન (નં. GJ-05-BH-5329) ના ચાલકે પોતાનું વાહન ગફલતભરી રીતે રિવર્સમાં હંકારીને બાળકને અડફેટે લીધું હતું.
ચાલક વાહન મૂકીને ભાગી છૂટ્યો
અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે માસૂમના માથાના પાછળના ભાગે, પીઠ, હાથ, પેટ અને પગના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માત સર્જાયાની સાથે જ કસૂરવાર પીકઅપ ચાલક વાહન સાથે ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પરિવારજનો તાત્કાલિક ધોરણે લોહીથી લથપથ ઇજાગ્રસ્ત બાળકને હોસ્પિટલ લઈને દોડી ગયા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન જ માસૂમે હોસ્પિટલમાં દમ તોડી દીધો હતો.
વહાલસોયા દીકરાના અકાળે અને આ રીતે થયેલા મોતને પગલે પરિવારમાં ભારે શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. કામરેજ પોલીસ મથકના પીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર મામલે બાળકની માતા ભવ્યાકુમારી ચૌહાણે કામરેજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા, પોલીસે અજાણ્યા પીકઅપ ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેને ઝડપી પાડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. CCTV ફૂટેજમાં કેદ થયેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારના લોકોને હચમચાવી મૂક્યા છે.
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