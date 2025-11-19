ETV Bharat / state

મંદીમાં શિક્ષણ ફી ભરવા સંઘર્ષ કરતા પરિવારોની સહાય રદ્દ થતાં ન્યાય માટે કાયદાનો સહારો, અધિકારીઓના બેજવાબદાર વલણથી લડત વધુ ઉગ્ર બની.

શિક્ષણ સહાયના 26,000 ફોર્મ રદ્દ થતાં રત્નકલાકારો લાલઘૂમ: સુરતમાં 'માહિતી અધિકાર'નું શંખનાદ, પાંચ દિવસમાં 1000થી વધુ RTI દાખલ
Published : November 19, 2025 at 6:00 PM IST

સુરત: ગુજરાત સરકારે રત્નકલાકારોના બાળકોના શિક્ષણ માટે જાહેર કરેલા સહાય પેકેજમાં સુરતના 26,000થી વધુ ફોર્મ કોઈપણ સ્પષ્ટ કારણ વગર રિજેક્ટ કરી દેવાતા હીરા ઉદ્યોગમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. હીરા ઉદ્યોગ હાલ મંદીના ગ્રહણ હેઠળ છે, ત્યારે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ રત્નકલાકારોના બાળકોની શિક્ષણ ફી રદ થવાથી પરિવારોની મુશ્કેલીઓ ચરમસીમાએ પહોંચી છે.

આ અન્યાય સામે લડવા માટે ડાયમંડ વર્કર યુનિયને એક અનોખો અને કાયદાકીય માર્ગ અપનાવ્યો છે: માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-2005 (RTI). યુનિયનના નેજા હેઠળ છેલ્લા પાંચ દિવસમાં જ જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં 1,000થી વધુ RTI અરજીઓનો ઢગલો થયો છે.

'RTI લો' કહેતાં અધિકારીઓએ જ લડતને વેગ આપ્યો

ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાવેશભાઈ ટાંકે આ સમગ્ર મામલે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, કુલ 74,000થી વધુ ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાંથી 50,000 મંજૂર થયા, પરંતુ 26,000 ફોર્મ રિજેક્ટ કરાયા. ભાવેશભાઈએ કહ્યું કે, "જ્યારે રત્નકલાકારો ફોર્મ રદ્દ થવાનું કારણ જાણવા જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની મુલાકાત લેતા હતા, ત્યારે અધિકારીઓ અને ક્લાર્ક દ્વારા સ્પષ્ટ માહિતી આપવાના બદલે ઉલટાનું 'જો માહિતી જોઈતી હોય તો RTIનો સહારો લો' તેવું કહીને હાથ ખંખેરી નાખવામાં આવ્યો હતો."

અધિકારીઓના આ બેજવાબદાર અને ઉદ્ધત વલણ બાદ જ યુનિયને વ્યાપક 'RTI અભિયાન' ચલાવવાનું નક્કી કર્યું. રદ્દ થયેલા ફોર્મ પાછળના સાચા કારણો જાણવા અને ન્યાય મેળવવા માટે જાગૃત બનેલા રત્નકલાકારો આ અભિયાનમાં જોડાઈ રહ્યા છે.

'મોટું મન રાખીને ફેર-વિચારણા કરો'

ભાવેશભાઈ ટાંકે સરકારને વિનંતી કરી છે કે, "આવા કપરા સમયમાં જ્યાં પરિવારો ભાડાના મકાનોમાં રહે છે અને બાળકોના અભ્યાસ અટકાવવાના દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે સરકારે મોટું મન રાખીને 26,000 રદ્દ કરાયેલા ફોર્મ પર ફેર-વિચારણા (Review) કરવી જોઈએ."

તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારતા જણાવ્યું કે, જો RTI દ્વારા માંગવામાં આવેલી માહિતી સમયસર અને યોગ્ય રીતે પૂરી પાડવામાં નહીં આવે, તો યુનિયન અધિકારીઓ વિરુદ્ધ અને કાયદાના ભંગ બદલ કાયદાકીય લડત ચલાવશે. હાલમાં હજારો રત્નકલાકારો આ 'RTI લડત' દ્વારા શિક્ષણ સહાય મેળવવા માટે આશા રાખી રહ્યા છે.

