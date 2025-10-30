ઉદયપુર જતા સાવચેત રહેજો, સુરતના ઉદ્યોગપતિના પરિવાર પર હુમલો કરીને અજાણ્યા લૂંટારૂં રોકડ-દાગીના લૂંટી ગયા
આશિષ ગુજરાતી પોતાની ટોયોટા હાઇરાઇડર કારમાં પરિવાર અને મિત્રો સાથે સુરતથી ઉદયપુર તરફ જઈ રહ્યા હતા.
Published : October 30, 2025 at 3:22 PM IST
સુરત: સુરતના ઉદ્યોગ જગતમાં સનસનાટી મચાવતી એક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ચેમ્બરના પૂર્વ પ્રમુખ અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિ આશિષ ગુજરાતી દિવાળીની રજાઓ ગાળવા રાજસ્થાન જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ઉદયપુર હાઈ-વે પર તેમની સાથે લૂંટની ગંભીર ઘટના બની હતી. બાઇક પર સવાર ત્રણ અજાણ્યા લૂંટારુઓએ ઉદ્યોગપતિ પર જીવલેણ હુમલો કરીને રોકડ અને કિંમતી જ્વેલરી મળીને 3 લાખથી વધુની કિંમતનો મુદ્દામાલ લૂંટી લીધો હતો.
લઘુશંકા માટે કારમાંથી ઉતર્યા અને લૂંટારુઓએ હુમલો કર્યો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મોડી રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યે આ ઘટના બની હતી. આશિષ ગુજરાતી પોતાની ટોયોટા હાઇરાઇડર કારમાં પરિવાર અને મિત્રો સાથે સુરતથી ઉદયપુર તરફ જઈ રહ્યા હતા. રાજસ્થાનના ઉદયપુર જિલ્લાના રિષભદેવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પીપળી ગામ નજીક આવેલા રામદેવ મંદિર પાસે તેઓ લઘુશંકા માટે કારમાંથી નીચે ઉતર્યા હતા.
આ જ સમયે, બાઇક પર સવાર લાકડીઓ સાથેના ત્રણ અજાણ્યા શખસો ત્યાં ધસી આવ્યા હતા અને તેમને ધમકાવીને 'તમારા બધા પૈસા કાઢી આપો' તેમ કહી લૂંટનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જ્યારે આશિષ ગુજરાતીએ તેનો વિરોધ કર્યો, ત્યારે લૂંટારુઓએ તેમના પત્ની અને અન્ય કાર સભ્યોને ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું.
માથામાં લાકડીનો હુમલો, ગંભીર ઈજા
પૈસા નહીં આપવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને, લૂંટારુઓએ વિરોધ કરી રહેલા આશિષ ગુજરાતીના માથા પર જીવલેણ ઈજા પહોંચાડવાના ઈરાદાથી લાકડી વડે હુમલો કર્યો. આ હુમલાને કારણે તેમના માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને લોહી વહેવા લાગ્યું હતું.
હુમલા બાદ લૂંટારુઓ ઉદ્યોગપતિના ગજવામાંથી રૂ.15000 રોકડા, તેમનું પર્સ (જેમાં ડેબિટ કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો હતા) અને તેમના હાથમાં પહેરેલી આશરે 3 લાખની કિંમતની હીરાની વીંટી લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા હતા. જતા પહેલા લૂંટારુઓએ પોલીસ ફરિયાદ કરવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.
બે દિવસ બાદ પોલીસ ફરિયાદ
માથામાં ગંભીર ઈજા અને લૂંટારુઓની ધમકીને કારણે ડરી ગયેલા આશિષ ગુજરાતી અને તેમના સાથીઓ તાત્કાલિક ઉદયપુરના સૂરજપોળ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને મેડિકલ તપાસ માટે મહારાણા ભૂપાલ ચિકિત્સાલય ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આખરે, આશિષ ગુજરાતીએ બે દિવસ બાદ એટલે કે 28 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ઇ-મેઇલ દ્વારા રિષભદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ઉદ્યોગપતિએ પોલીસને લૂંટાયેલી વસ્તુઓ પાછી મેળવવા અને આરોપીઓ સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી છે. આ ઘટનાને પગલે સુરતના ઉદ્યોગ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે અને મુસાફરોની સુરક્ષા પર સવાલો ઊભા થયા છે.
આ પણ વાંચો: