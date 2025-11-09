સુરતના ઉદ્યોગપતિની 7500 ગણોત ખેડૂતોને સહાય આપવાની જાહેરાત, 1102 દીકરીઓને શૈક્ષણિક સહાય આપી
સુરતમાં PM મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે શરૂ કરાયેલ "હિરાબાનો ખમકાર" અભિયાન દીકરીઓનું સશક્તિકરણની સાથે કમોસમી વરસાદથી પીડિત ખેડૂતો માટે પણ આશાનું કિરણ બન્યું છે.
સુરત: સુરતના ઉદ્યોગપતિ અને સમાજસેવક પિયુષભાઈ ભૂરાભાઈ દેસાઈએ રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદથી નુકસાની ભોગવી રહેલા ખેડૂતો માટે સહાયની જાહેરાત કરી છે. સુરતમાં "હિરાબાનો ખમકાર" અભિયાન હેઠળ વિદ્યાર્થિનીઓને શૈક્ષણિક સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં તેમણે ગણોત ખેડૂતોને સહાયની જાહેરાત કરી હતી. આમ સુરતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે શરૂ કરાયેલું તેમનું "હિરાબાનો ખમકાર" અભિયાન માત્ર દીકરીઓનું સશક્તિકરણ જ નહીં, પણ કમોસમી વરસાદથી પીડિત ખેડૂતો માટે પણ આશાનું કિરણ બન્યું છે. તેમણે 7500 ખેડૂતોને સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.
'ખમકાર' અભિયાન: 1102 દીકરીઓને શિક્ષણ સહાય
ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ખાતે રવિવારે આયોજિત ભવ્ય કાર્યક્રમમાં "હિરાબા નો ખમકાર" અભિયાન અંતર્ગત આજે વધુ 551 દીકરીઓને શૈક્ષણિક સહાય તરીકે અર્પણ કરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રત્યેક દીકરીઓને 7500 રૂપિયાની શૈક્ષણિક સહાય અપાઈ. અગાઉ 551 દીકરીઓને સહાય અપાયા બાદ હવે કુલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા 1102 પર પહોંચી ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં આ અભિયાન થકી કુલ રૂ. 41,32,500ની સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.
પિયુષભાઈ દેસાઈએ પોતાના સંકલ્પને દોહરાવતા જણાવ્યું હતું કે, "દીકરીને શિક્ષણ આપવું એ રાષ્ટ્રના ભવિષ્યને મજબૂત બનાવવાનો સર્વોત્તમ માર્ગ છે. અમારો લક્ષ્ય કુલ 21,000 દીકરીઓને શિક્ષણ સહાય પહોંચાડવાનો અને તેના માટે રૂ. 157.50 કરોડ (અંદાજે ₹157.5 કરોડ)ની સહાય વિતરણ કરવાનો છે."
7500 ખેડૂતોને રૂ. 7500ની સીધી સહાય
દીકરીઓના શિક્ષણની સાથે, પિયુષભાઈએ તાજેતરમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન માટે પણ ઉદારતા દાખવી છે. તેમણે જાહેરાત કરી કે, તેમના દ્વારા 7,500 ગણોત (ભાડૂતી) ખેડૂતોને આર્થિક સંકટમાંથી બહાર લાવવા માટે પ્રતિ ખેડૂત રૂ. 7,500ની સહાય કરવામાં આવશે. ખેતી સાથે જોડાયેલા તેમના મૂળિયાં અને સમાજસેવાની ભાવના આ નિર્ણયનું કારણ છે. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ઉદ્યોગ જગતના મહાનુભાવો અને સમાજસેવકોએ પિયુષભાઈની આ દ્વિમુખી પહેલને બિરદાવીને તેમને સમાજના સાચા પ્રેરણાદાતા ગણાવ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે, મૂળ બનાસકાંઠાના નાણોટા ગામના વતની પિયુષભાઈ દેસાઈ હાલમાં સુરતમાં ટેક્સટાઇલ, બિલ્ડિંગ અને ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રે સફળ કારોબાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના મતે "હિરાબા નો ખમકાર" અભિયાન તેમની જીવનયાત્રાનું સૌથી સંતોષકારક કાર્ય છે.
