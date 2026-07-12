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સુરત સ્માર્ટ સિટીના દાવાઓની પોલ ખુલી: વરાછાના BRTS રૂટ પર મસમોટો ભુવો પડતા પેસેન્જર ભરેલી બસ ખાબકી, મોટી હોનારત ટળી

10થી 15 ફૂટ ઊંડા અને 6થી 8 ફૂટ પહોળા ભુવામાં બસ ફસાઈ જતા લોકોમાં ભારે ફફડાટ

10થી 15 ફૂટ ઊંડા અને 6થી 8 ફૂટ પહોળા ભુવામાં બસ ફસાઈ જતા લોકોમાં ભારે ફફડાટ
10થી 15 ફૂટ ઊંડા અને 6થી 8 ફૂટ પહોળા ભુવામાં બસ ફસાઈ જતા લોકોમાં ભારે ફફડાટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 9:52 PM IST

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સુરત: મહાનગરપાલિકાના ‘સ્માર્ટ સિટી’ના દાવાઓ અને તંત્રની કામગીરીની પોલ ફરી એકવાર વરાછા વિસ્તારમાં ખુલી ગઈ છે. સુરતના ધમધમતા કાપોદ્રા-રચના સર્કલ પાસે રવિવારે સવારે BRTS રૂટ પર એકાએક જમીન બેસી જતાં મસમોટો ભુવો પડ્યો હતો, જેમાં મુસાફરોથી ભરેલી BRTS બસના પાછળના ટાયર ધસી ગયા હતા. આ ઘટનાએ સુરતવાસીઓમાં ભારે ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે.

મળતી વિગતો મુજબ, કાપોદ્રાથી રચના સર્કલ તરફ જતા મુખ્ય BRTS ટ્રેક પર આ ભયાનક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ ભુવો કોઈ નાનો-મોટો ખાડો નથી, પરંતુ અંદાજે 10થી 15 ફૂટ ઊંડો અને 6થી 8 ફૂટ પહોળો કૂવા જેવો મહાકાય ખાડો છે. સદનસીબે, બસના ડ્રાઈવરની સતર્કતાને કારણે બસના પાછળના ભાગ સિવાય આખી બસ અંદર ગરકાવ થતા રહી ગઈ હતી અને મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. જો આ ઘટના રાત્રિના અંધારામાં કે અન્ય કોઈ નાના વાહન ચાલક સાથે બની હોત, તો ચોક્કસપણે કોઈ મોટી જાનહાનિ સર્જાઈ હોત.

શું છે ભુવો પડવાનું કારણ?

સવાલ એ થાય છે કે, આટલો મોટો ભુવો પડ્યો કેવી રીતે? સ્થાનિકો અને જાણકારોના મતે, આ જ જગ્યાએ થોડા સમય પહેલા મનપા દ્વારા ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. કામ પૂર્ણ થયા બાદ કોન્ટ્રાક્ટરે કરેલું રી-સરફેસિંગ (સમારકામ) અત્યંત હલકી ગુણવત્તાનું હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. માટી પુરાણ કર્યા બાદ તેનું યોગ્ય કોમ્પેક્શન કરવામાં ન આવ્યું હોવાને કારણે આજે આખો રસ્તો જમીનમાં બેસી ગયો છે.

કલાકો સુધી બંધ રહ્યો રૂટ

ઘટનાના પગલે આખો BRTS રૂટ કલાકો સુધી ઠપ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે નોકરી-ધંધાર્થે જતા હજારો મુસાફરો અટવાઈ પડ્યા હતા. સુરતમાં અવારનવાર રસ્તાઓ બેસી જવા અને ભુવા પડવાની ઘટનાઓ પાછળ મનપાના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગત જવાબદાર હોવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. પ્રશ્ન એ છે કે, જનતાના પરસેવાની કમાણીમાંથી ચૂકવેલા ટેક્સના લાખો રૂપિયા શું આવી જ તકલાદી કામગીરી પાછળ ખર્ચાય છે?

શું સુરત મનપાના જવાબદાર અધિકારીઓ આ ગંભીર બેદરકારીની જવાબદારી સ્વીકારીને સબળ કાર્યવાહી કરશે? કે પછી ભવિષ્યમાં આવી કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોવામાં આવશે? હાલ તો આ ઘટનાએ સુરતની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.

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