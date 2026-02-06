વિધિની વક્રતા: જે દિવસે દીકરીના લગ્નના હતા, તે જ દિવસે પિતાને આપવો પડ્યો અગ્નિદાહ

ETV Bharat / state

સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીનું અવસાન
સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીનું અવસાન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
સુરત: કહેવાય છે કે વિધિના વિધાન આગળ માનવી લાચાર છે. સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના કિસ્સામાં આ ઉક્તિ આજે કરુણ રીતે સાચી ઠરી છે. 5 ફેબ્રુઆરી, એટલે કે તુષારભાઈની લાડકવાયી દીકરીના લગ્નનો દિવસ. જે ઘરે શરણાઈઓના સૂર ગુંજવાના હતા, ત્યાં મરશિયા ગુંજવા લાગ્યા. જે દીકરી ચોરીના ચાર ફેરા ફરીને સાસરીયે જતી વખતે પિતાને ભેટીને રૂદન કરવાની હતી તે દિકરીનાં આંખમાં આંસુ આજે સુકાતા નથી. એ જ દીકરીએ આજે ભારે હૈયે પિતાની ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો હતો.

ગત 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઘેલાણી પરિવારમાં દીકરીના લગ્નની કંકોતરી લેખનનો પ્રસંગ હતો. ખુશીના આ માહોલ વચ્ચે અગમ્ય કારણોસર તુષારભાઈએ પોતાની જ લાયસન્સવાળી રિવોલ્વરથી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ચાર દિવસ સુધી જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાધા બાદ ગતરોજ ડોક્ટરોએ તેમને 'બ્રેઈન ડેડ' જાહેર કર્યા હતા.

સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીનું અવસાન (Etv Bharat Gujarat)

તુષારભાઈ બ્રેઈન ડેડ જાહેર થતા જ, કપરી ઘડીમાં પણ પરિવારે માનવતા દાખવી તેમના અંગોનું દાન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 'ડોનેટ લાઈફ'ની ટીમ અને અમદાવાદની ઝાયડસ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો પણ અંગો લેવા માટે સુરત પહોંચી ગયા હતા. મુકેશ પટેલ અને મહેશ સવાણી સહિતના અગ્રણીઓ હોસ્પિટલ ખાતે હાજર હતા. જોકે, વિધિને કંઈક જુદું જ મંજૂર હતું. જે ક્ષણે તુષારભાઈને ઓપરેશન થિયેટર (OT) માં શિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા, તે જ સમયે તેમને 'કાર્ડિયાક અરેસ્ટ' (હૃદય બંધ પડી જવું) આવતા મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. હૃદય બંધ થવાને કારણે કિડની, લિવર જેવા અંગો ફેલ થવા લાગ્યા અને અંતે માત્ર ચક્ષુદાન જ શક્ય બન્યું.

તુષાર ઘેલાણીની અંતિમ યાત્રા તેમના નિવાસસ્થાનેથી નીકળી હતી. ઉમરા સ્મશાન ખાતે સુરતના અગ્રણી બિલ્ડરો, ઉદ્યોગપતિઓ અને સ્નેહીજનો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. સ્મશાનમાં પણ દ્રશ્યો અત્યંત કરુણ હતા. બંને દીકરીઓએ પિતાની અર્થીને કાંધ આપી હતી. સમાજની રૂઢિચુસ્ત પરંપરાઓને બાજુ પર મૂકી, મોટી દીકરીએ પિતાને મુખાગ્નિ આપી ત્યારે ત્યાં હાજર રહેલા દરેક વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.

"તુષારભાઈને OT માં ટ્રાન્સફર કરતા હતા ત્યારે જ તેમને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ આવ્યો. અંગદાન દ્વારા અનેક લોકોને નવું જીવન આપવાની પરિવારની ઈચ્છા હતી, પણ કુદરતે સાથ ન આપ્યો. અમે માત્ર ચક્ષુદાન જ લઈ શક્યા છીએ." -મહેશ સવાણી, ઉદ્યોગપતિ

