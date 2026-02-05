ETV Bharat / state

સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી બ્રેઈન ડેડ જાહેર, પરિવારે અંગદાનનો લીધો ઉમદા નિર્ણય

1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ જ્યારે ઘરમાં દીકરીના લગ્નની જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, ત્યારે જ આ કરુણ ઘટના બની હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 1:29 PM IST

સુરત : જિલ્લાના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રના અગ્રણી અને 'ઘેલાણી ગ્રુપ'ના માલિક તુષાર ઘેલાણીની જિંદગીની જંગનો કરુણ અંત આવ્યો છે. રવિવારે પોતાની જ લાયસન્સવાળી રિવોલ્વરથી આપઘાતનો પ્રયાસ કરનાર તુષારભાઈને અંતે તબીબોએ 'બ્રેઈન ડેડ' જાહેર કર્યા છે.

દીકરીના લગ્નની શરણાઈઓ વાગે તે પહેલાં જ ઘેલાણી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે, તેમ છતાં પરિવારે આ કપરા સમયે અંગદાનનો નિર્ણય કરી માનવતા મહેકાવી છે. 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ જ્યારે ઘરમાં દીકરીના લગ્નની જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, ત્યારે જ આ કરુણ ઘટના બની હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, શનિવારે રાત્રે પત્ની સાથે કોઈ સામાન્ય બાબતે રકઝક થઈ હતી. ત્યારબાદ આવેગમાં આવીને તુષારભાઈએ પોતાના બેડરૂમમાં 9 MMની લાયસન્સવાળી રિવોલ્વર વડે માથામાં ગોળી મારી દીધી હતી. ગંભીર હાલતમાં તેમને તાત્કાલિક મહાવીર હોસ્પિટલ ખાતે લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પર ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ગોળી મગજની આરપાર નીકળી ગઈ હોવાથી સ્થિતિ અત્યંત નાજુક હતી અને અંતે ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા છે. 5 ફેબ્રુઆરીએ તેમની દીકરીના લગ્ન નિર્ધારિત હતા. રવિવારે જ્યારે લગ્નની કંકોતરી લેખનનો શુભ પ્રસંગ હતો, ત્યારે જ ઘરમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો હતો. જે આંગણે મંગળ ગીતો ગવાવાના હતા ત્યાં આજે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

ઘેલાણી પરિવારે આ અસહ્ય દુઃખની ઘડીમાં પણ અત્યંત પ્રેરણાદાયી નિર્ણય લીધો છે. તુષારભાઈના અંગોનું દાન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેનાથી અનેક જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવું જીવન મળશે. એક સફળ બિઝનેસમેન તરીકેની ઓળખ બાદ હવે તેઓ 'અંગદાતા' તરીકે અમર રહેશે.

