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સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ

નદીના વધતા જળસ્તરને કારણે માંગરોળ તાલુકાના શેઠી ગામ પાસે આવેલો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ
સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 9:03 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લામાં છેલ્લ પડી રહેલા ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસમાં થઈ રહેલી જળરાશિની આવકને કારણે કીમ નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો થતા નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિકો અને વહીવટી તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

બ્રિજ ડૂબતા વાહન વ્યવહાર ઠપ્પ

નદીના વધતા જળસ્તરને કારણે માંગરોળ તાલુકાના શેઠી ગામ પાસે આવેલો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. બ્રિજ પર પાણી ફરી વળતા અહીંથી પસાર થતો વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ અંગે સ્થાનિક રહેવાસી કુલદીપ સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, બ્રિજ ડૂબી જવાથી હવે લોકોને કામ-કાજ કે નોકરી માટે અન્ય રસ્તેથી ૨૦ થી ૨૨ કિલોમીટર લાંબુ અંતર કાપીને જવું પડી રહ્યું છે. સ્થાનિક લોકોના રોજિંદા વ્યવહારો ખોરવાયા છે અને વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ સ્થિતિને કારણે શાળાએ જવાનું ટાળવું પડ્યું છે.

સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ
સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)

કીમ નદી એ માંગરોળ અને ઓલપાડ તાલુકાના ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન છે. નદીમાં પાણીની પુષ્કળ આવક થતા ખેડૂતોમાં એક તરફ સિંચાઈના પાણીની સમસ્યા હલ થવાની આશા સાથે હરખની હેલી જોવા મળી રહી છે, તો બીજી તરફ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરેલી નદીથી નુકસાનની દહેશત પણ વર્તાઈ રહી છે.

સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ
સુરત: ભારે વરસાદને પગલે કીમ નદી બે કાંઠે, શેઠી ગામનો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)

પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા નદી કિનારાના ગામડાઓને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને નદીના પટમાં ન જવા અને સુરક્ષિત અંતર જાળવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, નદીના વધતા જળસ્તરને જોતા માછીમારોને પણ નદીમાં માછીમારી માટે ન જવા ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે.

વહીવટી તંત્ર હાલ સતત નદીના જળસ્તર પર નજર રાખી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા તમામ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

TAGGED:

KIM RIVER
BRIDGE SUBMERGED DUE TO RAINFALL
RAINFALL
SURAT
SURAT BRIDGE AT SETHI VILLAGE

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