સુરત: ઓલપાડના ગોથાણ ગામે લગ્નની શરણાઈઓ માતમમાં ફેરવાઈ, નવવધૂનું લગ્નની રાત્રે જ મોત
Published : February 14, 2026 at 1:13 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના ગોથાણ ગામે કુદરતનો એક એવો ક્રૂર ખેલ જોવા મળ્યો છે જેણે માનવતાને હચમચાવી દીધી છે. જે ઘરમાં દીકરીના આગમનનો આનંદ અને લગ્નના ગીતો ગુંજતા હતા, ત્યાં ગણતરીના કલાકોમાં જ માતમ છવાઈ ગયો છે. કેનેડાથી લગ્ન કરવા આવેલા યુવકની 25 વર્ષીય નવવધૂ વેદી પટેલનું લગ્નની રાત્રે જ ટાઈફોઈડના કારણે કરુણ મોત નીપજતા બંને પરિવારો પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
કેનેડાથી લગ્ન માટે આવ્યા અને વિધિસર લગ્ન કર્યા
મળતી માહિતી મુજબ, ગોથાણ ગામના ખાડી ફળિયામાં રહેતા નૈતિકભાઈ પટેલ કેનેડાની ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. અંદાજે 10 મહિના પહેલા તેમણે વેદી નામની યુવતી સાથે કાયદેસર લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ સામાજિક રીતે વિધિસરના લગ્ન બાકી હોવાથી તેઓ તાજેતરમાં જ કેનેડાથી વતન પરત ફર્યા હતા. ગતરોજ પરિવાર અને સ્નેહીજનોની હાજરીમાં ધામધૂમથી લગ્ન પ્રસંગ સંપન્ન થયો હતો.
પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા અનુસાર, વેદીને છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તાવ આવતો હતો. ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેને ટાઈફોઈડ હોવાનું નિદાન થયું હતું. બીમારી હોવા છતાં, લગ્નનો પવિત્ર પ્રસંગ હોવાથી વેદીએ અત્યંત મક્કમ રહીને લગ્નની તમામ વિધિઓ હસતા મુખે પૂર્ણ કરી હતી. કોઈને કલ્પના પણ નહોતી કે આ આનંદ થોડી જ વારમાં આક્રંદમાં ફેરવાઈ જશે.
રાત્રે તબિયત લથડી અને હોસ્પિટલ પહોંચતા જ દમ તોડ્યો
લગ્ન પૂર્ણ થયા બાદ રાત્રિના સમયે વેદીની તબિયત અચાનક વધુ બગડી હતી અને તે બેભાન થઈ ગઈ હતી. ગભરાયેલા સસરા અને પરિવારજનો તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા પરંતુ વિધાતાને કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું. હોસ્પિટલ પહોંચતા જ તબીબોએ તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કરી હતી.
માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે અને લગ્નના પ્રથમ દિવસે જ જીવનસાથી ગુમાવતા નૈતિક પટેલ અને બંને પરિવારોની હાલત કફોડી બની છે. જે હાથમાં હજુ મહેંદીનો રંગ પણ ઉતર્યો નહોતો, તે હાથે દુનિયાને કાયમી અલવિદા કહી દેતા સમગ્ર ઓલપાડ પંથકમાં ભારે અરેરાટી અને શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
