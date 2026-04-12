સુરતના રાજકારણમાં ભાજપનો શંખનાદ, કારગીલ ચોકમાં 120 ઉમેદવારોએ લીધા જનસેવાના શપથ

કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની હાજરીમાં પીપલોદમાં ભાજપના 'જન સંકલ્પ' કાર્યક્રમમાં પીપલોદનો VIP રોડ અને કારગીલ ચોક કાર્યકર્તાઓથી ઉભરાયો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 9:01 PM IST

સુરત: મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીનો જંગ હવે જામ્યો છે. ભાજપે આજે પીપલોદ સ્થિત કારગીલ ચોક ખાતેથી વિધિવત રીતે પોતાના ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કર્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા 'જન સંકલ્પ' કાર્યક્રમમાં ભાજપના તમામ 120 ઉમેદવારોએ એકસૂરે જનતાની સેવા કરવાના અને શહેરના વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાના શપથ લીધા હતા. આ કાર્યક્રમે સુરતના રાજકારણમાં નવો વળાંક લાવવાની સાથે વિરોધી છાવણીઓમાં પણ હલચલ મચાવી દીધી છે.

કારગીલ ચોક ભાજપમય બન્યો

પીપલોદનો VIP રોડ અને કારગીલ ચોક સવારથી જ ભાજપના કાર્યકર્તાઓથી ઉભરાવા લાગ્યો હતો. હાથમાં પક્ષના ઝંડા, કેસરી ટોપી અને ગળામાં ખેસ ધારણ કરેલા હજારો કાર્યકર્તાઓના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ 'ભાજપમય' બની ગયું હતું. 'ભારત માતા કી જય' અને પક્ષના સમર્થનમાં લાગેલા નારાઓથી આખો વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

120 ઉમેદવારોની સામૂહિક શક્તિ

કાર્યક્રમનું સૌથી આકર્ષક પાસું તમામ 120 બેઠકોના ઉમેદવારોની એકસાથે મંચ પર ઉપસ્થિતિ હતી. સામાન્ય રીતે ઉમેદવારો વ્યક્તિગત પ્રચાર કરતા હોય છે, પરંતુ ભાજપે અહીં સામૂહિક શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. સી.આર. પાટીલની હાજરીમાં ઉમેદવારોએ શપથ લીધા કે, "અમે સત્તા માટે નહીં, પણ સુરતના નાગરિકોની સુખાકારી અને શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે કામ કરીશું. ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત વહીવટ અને પારદર્શિતા એ અમારો મંત્ર રહેશે."

પ્રદેશ મહામંત્રીનો વિશ્વાસ

પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત ભાજપે 10,000થી વધુ કાર્યકર્તાઓને સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. સુરતમાં તમામ 120 બેઠકો પર અમારો ભવ્ય વિજય થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સેવાના સંકલ્પને આગળ ધપાવવા માટે આ તમામ ઉમેદવારો કટિબદ્ધ છે."

પૂર્વ મેયરનું વિઝન

પૂર્વ મેયર દક્ષેશ માવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "સુરત મનપા દેશમાં નંબર વન તો છે જ, પણ હવે અમારો લક્ષ્યાંક આ શહેરને વિશ્વના વિકસિત શહેરોની હરોળમાં મૂકવાનો છે. 120 ઉમેદવારોની આ ટીમ વિશ્વકક્ષાની સુવિધાઓ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરશે."

આગળનો રસ્તો

ભાજપના આ શંખનાદ સાથે સુરતનું રાજકારણ ગરમાયું છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ સામૂહિક શપથની અસર મતદારો પર કેટલી થાય છે અને અન્ય પક્ષો આ પડકારનો કેવી રીતે સામનો કરે છે. તમામ 120 ઉમેદવારોએ આજથી પ્રચાર અભિયાનને જોરશોરથી આગળ વધારવાનો નિર્ધાર કર્યો છે.

