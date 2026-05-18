સુરતમાં સનસનાટી: ભાજપ યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખની જાહેરમાં તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીંકી ક્રૂર હત્યા
મૃતક યુવકની ઓળખ જય દલાલ તરીકે થઈ છે. જય દલાલ મહિલા અગ્રણી જયશ્રીબેન દલાલનો પુત્ર હતો.
Published : May 18, 2026 at 3:06 PM IST
સુરત: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરતી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને લોહીલુહાણ ઘટના સામે આવી છે. સુરતના ઉધના રોડ નંબર 6 ખાતે સત્તાધારી પક્ષ ભાજપના એક સક્રિય યુવા પદાધિકારીની તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીંકીને જાહેરમાં ક્રૂર હત્યા કરી દેવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં અને રાજકીય આલમમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, મૃતક યુવકની ઓળખ જય દલાલ તરીકે થઈ છે. જય દલાલ લિંબાયત વિસ્તારના ધારાસભ્ય સંગીતાબેન પાટીલના અત્યંત નજીકના અને તેમની સાથે સતત રાજકીય-સામાજિક કાર્યોમાં સક્રિય રહેતા મહિલા અગ્રણી જયશ્રીબેન દલાલનો પુત્ર હતો. મૃતક જય પોતે પણ ભાજપ સંગઠન સાથે સીધો જોડાયેલો હતો અને ડીંડોલી વોર્ડ યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ તરીકે સક્રિયપણે પક્ષની જવાબદારી સંભાળી રહ્યો હતો. સત્તાધારી પક્ષના જ હોદ્દેદારની આ રીતે હત્યા થતાં પોલીસ તંત્ર પણ દોડતું થઈ ગયું છે.
ભોગ બનનાર જય દલાલના માતા જયશ્રીબેન દલાલના જણાવ્યા અનુસાર, જય રવિવારે સવારથી ઘરે જ હતો. રાત્રે આશરે 8:30 વાગ્યે તે તેના મિત્રને મળવા જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યો હતો. મોડી રાત્રે સાડા બાર વાગ્યાની આસપાસ પરિવાર પર ફોન આવ્યો હતો કે જય પર જીવલેણ હુમલો થયો છે અને તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. હુમલાખોરોએ જય જ્યારે ગાડી પર બેઠો હતો ત્યારે તેને ખેંચીને તીક્ષ્ણ હથિયારોના આડેધડ ઘા ઝીંકી દીધા હતા. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ તેણે દમ તોડી દીધો હતો. હોસ્પિટલ પહોંચેલી માતાના હૈયાફાટ રુદનથી ત્યાં હાજર તમામ લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.
મૃતકની માતાએ આ સમગ્ર હત્યાકાંડ પાછળનું ચોંકાવનારું કારણ આપતા જણાવ્યું હતું કે "ચકલી, પંકજ પાટીલ અને અન્ય 3 થી 4 લોકો મળી કુલ 7 થી 8 જેટલા શખ્સો તીક્ષ્ણ હથિયારો સાથે આવ્યા હતા અને કાવતરું રચીને મારા દીકરાને માર્યો છે. આ હુમલા પાછળ કુલ 14 થી 15 લોકો સામેલ હોવાની આશંકા છે. આ તમામ શખ્સો પર અગાઉ ઉધના પોલીસ મથકમાંથી પાસા (PASA) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ હુમલાખોરો એવું માનતા હતા કે જય દલાલના કહેવાથી જ પોલીસે તેમના પર પાસા કર્યા છે. આ જ જૂની અદાવત રાખીને મારા નિર્દોષ દીકરાની હત્યા કરાઈ છે. મારા દીકરાને ન્યાય મળવો જોઈએ અને હત્યારાઓને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ."
ઘટનાની જાણ થતા જ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ગુનો નોંધીને ફરાર થઈ ગયેલા ચકલી, પંકજ પાટીલ અને તેના સાગરીતોને પકડી પાડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. શહેરમાં જાહેરમાં થયેલી આ હત્યાને પગલે કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ફરી એકવાર મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઊભા થયા છે.