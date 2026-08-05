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સુરતમાં ભાજપનો આંતરિક ઝઘડો હિંસક બન્યો: ધારાસભ્યની ઓફિસમાં જ ટીપી ચેરમેન અને કોર્પોરેટર વચ્ચે મારામારી, મહિલા કોર્પોરેટરને ફેક્ચર

ઉત્તર સુરતના ધારાસભ્ય કાંતિ બલરની ઓફિસમાં મળેલી બેઠક દરમિયાન BJPના ટીપી ચેરમેન અને કોર્પોરેટરના પતિ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ મારામારી થઈ હતી.

ધારાસભ્યની ઓફિસમાં જ ટીપી ચેરમેન અને કોર્પોરેટર વચ્ચે મારામારી
ધારાસભ્યની ઓફિસમાં જ ટીપી ચેરમેન અને કોર્પોરેટર વચ્ચે મારામારી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 2:20 PM IST

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સુરત: સુરતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આંતરિક વિવાદ હિંસક બન્યો છે. ઉત્તર સુરતના ધારાસભ્ય કાંતિ બલરની ઓફિસમાં જ પક્ષના બે અગ્રણી નેતાઓ વચ્ચે થયેલી મારામારીમાં એક મહિલા કોર્પોરેટર અને તેમના પતિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. આ ઘટનાને કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચકચાર મચી છે.

સોસાયટીના પ્રશ્નોની બેઠક બની લોહિયાળ
ઘટનાની વિગતો મુજબ, વોર્ડ નંબર 5 ફૂલપાડા-અશ્વિનીકુમારમાં આવેલી ભટની વાડી સોસાયટીના પડતર પ્રશ્નો અને ડિમોલિશન સંબંધિત રજૂઆતો અંગે ચર્ચા કરવા માટે ધારાસભ્ય કાંતિ બલરે એક વિશેષ બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં સ્થાનિક આગેવાનો અને વોર્ડના કોર્પોરેટરો હાજર રહ્યા હતા.

સ્થાનિકો પોતાની રજૂઆત કરીને રવાના થયા બાદ પક્ષની અંદર ચાલી રહેલી વર્ચસ્વની લડાઈ ખુલ્લી પડી અને બેઠકનો માહોલ તણાવપૂર્ણ બન્યો.

મહિલા કોર્પોરેટરને ફેક્ચર (Etv Bharat Gujarat)

ખુરશી ઉપાડીને હુમલો, મહિલા કોર્પોરેટરને ફેક્ચર
ચર્ચા દરમિયાન મિટિંગમાં કોને બોલાવાયા અને કોને બાકાત રાખ્યા તે મુદ્દે બોલાચાલી શરૂ થઈ. મહિલા કોર્પોરેટર જયશ્રી વોરાના પતિ મનહર વોરાએ ટીપી કમિટીના ચેરમેન મહેન્દ્ર દેસાઈ પર પક્ષપાત અને સંકલન ન રાખવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા.

વાતચીત એટલી હદે વધી ગઈ કે ટીપી ચેરમેન મહેન્દ્ર દેસાઈ ઉશ્કેરાઈને સીધી ખુરશી ઉપાડીને મારવા દોડ્યા. આ હિંસક ઝપાઝપીમાં મહિલા કોર્પોરેટર જયશ્રી વોરા અને તેમના પતિ મનહર વોરાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી. તેમના હાથ અને આંગળીના ભાગે ફેક્ચર થઈ જતાં તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા.

ડિમોલિશનના આક્ષેપ અને પોલીસ ફરિયાદ
મનહર વોરાએ આરોપ લગાવ્યો કે કતારગામ અને વરાછા ઝોનમાં સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ તથા પાટીદારોના ઉદ્યોગોને ટાર્ગેટ બનાવીને ડિમોલિશન કરાઈ રહ્યું છે. રજૂઆત કરવા છતાં મહેન્દ્ર દેસાઈએ 'હું થૂંકેલું પાછું નહીં લઉં' કહીને પ્રશ્નો ફગાવી દીધા હતા.

ઘટના બાદ મનહરભાઈએ પોલીસ ફરિયાદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ધારાસભ્ય કાંતિ બલરે કાર્યાલય બદનામ ન થાય તે માટે મામલો દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

પ્રદેશ નેતાગીરીને લેખિત ફરિયાદ
અંતે, પ્રદેશના ઉચ્ચ નેતાઓની સલાહ મુજબ કોર્પોરેટર જયશ્રી વોરાના લેટરપેડ પર પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ પંચાલ, પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંતભાઈ કોરાટ, રત્નાકરજી સહિતના શીર્ષ નેતૃત્વને ઈ-મેઇલ દ્વારા લેખિત ફરિયાદ મોકલીને કડક શિસ્તભંગના પગલાં ભરવાની માગ કરવામાં આવી છે.

બીજી બાજુ, ટીપી ચેરમેન મહેન્દ્ર દેસાઈએ આ તમામ આરોપોને ફગાવતા જણાવ્યું કે ઘરના સભ્યો વચ્ચે થાય તેવી સામાન્ય બોલાચાલી જ હતી. જ્યારે ધારાસભ્ય કાંતિ બલરે સ્વીકાર્યું કે ઉગ્ર દલીલો બાદ સ્થિતિ વણસી હતી અને તેમણે વચ્ચે પડીને મામલો શાંત પાડ્યો હતો.

હાલ આ સમગ્ર વિવાદ સુરતથી લઈને ગાંધીનગર સુધી ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને પ્રદેશ હાઈકમાન્ડ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે તેના પર સૌની નજર છે.

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TAGGED:

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MAHENDRA DESAI JAYSHREE VORA CLASH
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