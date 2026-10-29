સુરતમાં ભાજપ નેતાના પુત્રનો આતંક: નશાની હાલતમાં સ્કોર્પિયો હંકારી 10થી વધુ વાહનો અડફેટે લીધા, CCTV સામે આવ્યા
પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારમાં પૂરઝડપે કાર હંકારતાં અફરાતફરી; સ્થાનિકોએ કારચાલકને ઝડપી પોલીસને સોંપ્યો, પોલીસે ધરપકડ કરી
Published : October 29, 2026 at 4:37 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં વધુ એક બેફામ કારચાલકનો આતંક સામે આવ્યો છે. પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારમાં પુષ્પક સોસાયટી નજીક 28 ઓક્ટોબરની મોડી રાત્રે કથિત નશાની હાલતમાં પૂરઝડપે સ્કોર્પિયો કાર હંકારતા ચાલકે રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલાં 10થી વધુ વાહનોને અડફેટે લીધાં હતાં. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અકસ્માત બાદ ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા કારચાલકને સ્થાનિક રહીશોએ ઝડપી પોલીસને સોંપ્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આરોપી યશ રાઠોડ ઓલપાડ તાલુકા પંચાયતની ન્યાય સમિતિનાં અધ્યક્ષ અને ભાજપનાં નેતા નીરિક્ષા અતુલ રાઠોડનો પુત્ર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. દિવાળીના તહેવારને કારણે શહેરના બજારો અને મુખ્ય માર્ગો પર લોકોની અવરજવર વધી છે, ત્યારે પાલનપુર પાટિયા જેવા ગીચ વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ વાહનચાલકો અને સ્થાનિક રહીશોમાં રોષ ફેલાવ્યો હતો.
બે કાર વચ્ચે રેસિંગ, 80થી 100ની ઝડપે દોડતી હોવાનો પ્રત્યક્ષદર્શીનો દાવો
પુષ્પક સોસાયટીના પ્રમુખ અને પ્રત્યક્ષદર્શી રણછોડભાઈ પ્રજાપતિના જણાવ્યા મુજબ, રાત્રે આશરે 10:30થી 11 વાગ્યાની વચ્ચે એક સફેદ રંગની વર્ના જેવી કાર અને કાળા રંગની સ્કોર્પિયો એકબીજાની પાછળ પૂરઝડપે દોડી રહી હતી. બંને કાર વચ્ચે રેસિંગ થતું હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી હતી. આગળ સ્પીડબ્રેકર પાસે ટ્રકે બ્રેક મારતાં એક કાર તેની પાછળ ઘૂસી ગઈ હતી, જ્યારે કાળા રંગની સ્કોર્પિયો રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલાં અંદાજે 10થી 15 વાહનોને અડફેટે લેતી આગળ વધી હતી.
પ્રત્યક્ષદર્શીના જણાવ્યા અનુસાર, બંને કારની ઝડપ અંદાજે 80થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી હતી. કારચાલકો નશામાં હોવાની પણ શંકા જણાઈ રહી હતી. જોકે, ઝડપ અને નશા અંગેના આ દાવાઓની પુષ્ટિ તપાસના આધારે થવાની રહેશે.
ઓલપાડથી મિત્રને મળવા સુરત આવ્યો હતો
પોલીસ એ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, યશ રાઠોડ ઓલપાડમાં કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે અને પોતાના મિત્રને મળવા સુરત આવ્યો હતો. મિત્રના ઘરે બંનેએ દારૂ પીધા બાદ કાર લઈને બહાર નીકળ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. ત્યારબાદ પાલનપુર પાટિયા વિસ્તારમાં પૂરઝડપે કાર ચલાવતાં પાર્ક કરેલાં વાહનોને ટક્કર વાગી હતી.
આ અકસ્માતમાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ રસ્તાની બાજુમાં આશરે 40 મીટરના વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલાં અનેક વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. સદનસીબે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
સ્થાનિકોના રોષ વચ્ચે પોલીસ કાર્યવાહી
અકસ્મત બાદ સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. લોકોએ કારચાલક યશ રાઠોડને ઝડપી પોલીસને સોંપ્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળના CCTV ફૂટેજ કબજે કરી દારૂબંધીના કાયદા તેમજ બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
તહેવારોના સમયમાં રસ્તાઓ પર લોકોની અવરજવર વધતી હોય છે, ત્યારે નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવવું અને જાહેર માર્ગો પર રેસિંગ કરવું નિર્દોષ નાગરિકોના જીવ માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરે છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર બેફામ વાહનચાલન સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત ઉજાગર કરી છે.
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