સુરતમાં પ્રચાર માટે નીકળેલા ભાજપના પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેનને જનતાએ ઉધડો લીધો, પાણીની ડોલ બતાવી પૂછ્યું, 'શું આ પીવાલાયક છે?'
સુરત મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજન પટેલ જનસંપર્ક માટે નીકળ્યા ત્યાં જ ફૂટ્યો વિરોધનો જ્વાળામુખી, ખખડધજ રસ્તાઓ બાદ હવે પ્રદૂષિત પાણીનો મુદ્દો છવાયો.
Published : April 6, 2026 at 1:50 PM IST
સુરત: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ગરમાવો વધી રહ્યો છે ત્યારે સુરતના રાજકારણમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. સુરત મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને ભાજપના અગ્રણી નેતા રાજન પટેલને રવિવારે પોતાના જ વિસ્તારમાં લોકરોષનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
પ્રચાર માટે પહોંચ્યા તો વિરોધ થયો સામે
રાંદેર ગામના ઝંડા ચોક વિસ્તારમાં જ્યારે રાજન પટેલ કાર્યકર્તાઓ સાથે પ્રચાર માટે પહોંચ્યા, ત્યારે સ્થાનિક રહીશોએ તેમને ઘેરી લીધા હતા. વિકાસના દાવા અને કરોડોના બજેટ રજૂ કરનાર નેતા જ્યારે વોર્ડ નં. 9 માં જનસંપર્ક માટે નીકળ્યા, ત્યારે જનતાએ પાયાની સુવિધાઓના અભાવે તેમને પાણીચોપ પકડાવી દીધી.
‘આટલા વર્ષો ક્યાં હતા?’ – લોકોનો સીધો સવાલ
લોકોનો સીધો સવાલ હતો કે, "આટલા વર્ષો ક્યાં હતા? આજે મતોની જરૂર પડી ત્યારે જ કેમ દેખાયા?" વિસ્તારમાં ખખડધજ રસ્તાઓ અને ડ્રેનેજની સમસ્યાથી કંટાળેલા લોકોએ નેતાઓના આશ્વાસનોને ફગાવી દેતા કહ્યું હતું કે, "આવા પોકળ વાયદાઓ અમે છેલ્લા 2 દાયકાથી સાંભળતા આવ્યા છીએ."
પ્રદૂષિત પાણીની ડોલ બતાવી પૂછ્યો સવાલ
વિરોધનું સૌથી ચોંકાવનારું દ્રશ્ય ત્યારે સર્જાયું જ્યારે એક સ્થાનિક રહીશ હાથમાં ગંદા અને કાળા પાણીની ડોલ ભરીને રાજન પટેલ સામે આવી પહોંચ્યા. નળમાં આવતું પ્રદૂષિત પાણી બતાવીને લોકોએ પૂછ્યું હતું કે, "શું આ પાણી પીવાલાયક છે? તમે કરોડોના બજેટની વાતો કરો છો, પણ અમને શુદ્ધ પાણી આપી શકતા નથી."
આ સ્થિતિમાં ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ ભારે ક્ષોભજનક સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા હતા.
મહિલાઓ પણ રસ્તા પર ઉતરી
આ જનસંપર્ક દરમિયાન માત્ર યુવાનો જ નહીં, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ પણ રસ્તા પર ઉતરી આવી હતી. મહિલાઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે ગંદા પાણીને કારણે ઘરે-ઘરે બીમારીઓ ફેલાઈ રહી છે. રોષે ભરાયેલા લોકોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચીમકી આપતા કહ્યું હતું કે, "આ એરિયાને આજે તમે ભૂલી જજો, અહીંથી કોઈ વોટ આપવાનું નથી."
વિકાસના દાવા પર ઉભા થયા સવાલો
પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન તરીકે જેમના હસ્તે આખા શહેરના કરોડોના બજેટ પસાર થયા, તેમના જ વિસ્તારની આવી બદતર હાલત જોઈને અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. કાગળ પર દેખાતો વિકાસ જમીન સ્તર પર કેમ નથી પહોંચ્યો, તે મુદ્દો અત્યારે સમગ્ર સુરતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
