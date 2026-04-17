સુરત: વોટ માંગવા નીકળેલા ભાજપના નેતા પ્રશ્ન પૂછાતા ઉકળી ગયા, સ્થાનિક સાથે ઝપાઝપી કરી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન સુરતના અલગ-અલગ વોર્ડમાં ભાજપના ઉમેદવારોનો ભારે વિરોધ
Published : April 17, 2026 at 10:30 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે, પરંતુ આ વખતે ભાજપના ઉમેદવારો માટે પ્રચાર 'લોઢાના ચણા ચાવવા' જેવો સાબિત થઈ રહ્યો છે. વિકાસના ગાણા ગાતા નેતાઓને જ્યારે જનતા પાયાની સુવિધાઓ પર સવાલો પૂછે છે, ત્યારે નેતાઓ કાં તો ઉગ્ર બની રહ્યા છે અથવા મેદાન છોડીને ભાગી રહ્યા છે. સુરતના અલગ-અલગ વોર્ડમાં બનેલી ત્રણ ઘટનાઓએ ભાજપની શિસ્તના ધજાગરા ઉડાવ્યા છે.
ઉધનામાં સ્થાનીક સાથે ઝપાઝપી
ઉધનાના વોર્ડ નંબર 28માં ત્યારે સ્થિતિ વણસી જ્યારે ઉમેદવાર વિનોદ પટેલ અને શરદ પટેલ પ્રચાર માટે નીકળ્યા. સોસાયટીમાં વહેતા ડ્રેનેજના ગંદા પાણી જોઈ એક જાગૃત નાગરિકે વીડિયો બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને નેતાઓને પૂછ્યું કે, "આ ગંદા પાણીમાં અમે કેવી રીતે રહીએ?" નેતાઓને 'ભિખારી' અને 'ભ્રષ્ટ' કહેતા જ ભાજપના કાર્યકરોનો પિત્તો ગયો હતો. વાત માત્ર બોલાચાલી સુધી સીમિત ન રહેતા, ભાજપના સમર્થકોએ સ્થાનિક યુવક સાથે ઝપાઝપી અને હાથાપાઈ કરી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
કૈલાસનગરમાં મહિલાઓએ રોકડું પરખાવ્યું
વોર્ડ નંબર 24ની કૈલાસનગર સોસાયટીમાં ધારાસભ્ય મનુ પટેલ અને માજી કોર્પોરેટર સોમનાથ મરાઠેને મહિલાઓના ઉગ્ર વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો. મહિલાઓએ રોકડું પરખાવતા કહ્યું કે, "ભાઈ, 30 વર્ષમાં કામ કર્યું હોત તો આજે આ દિવસ ન જોવો પડત." નેતાઓ વિકાસની વાતો કરતા રહ્યા અને મહિલાઓએ ડ્રેનેજ, પાણી અને રસ્તાની દુર્દશા ગણાવી દીધી. "અમને રેવડી નહીં, સુવિધા આપો" તેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે નેતાઓની ભારે ફજેતી થઈ હતી.
શંકરનગરમાં નેતાઓ જવાબ આપવાને બદલે ભાગવા લાગ્યા
કતારગામ-વેડ વોર્ડ નંબર 7માં ભાજપના ઉમેદવાર રઘુ ખૂંટ માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લેતી. શંકરનગર સોસાયટીમાં રોડ-રસ્તા અને દબાણના મુદ્દે સ્થાનિકોએ નેતાઓને ભીંસમાં લીધા હતા. જ્યારે નેતાઓ જવાબ આપવાને બદલે ભાગવા માંડ્યા, ત્યારે લોકોએ પીછો કરીને સવાલો કર્યા હતા. ગઈકાલે પણ નંદુ દોશીની વાડીમાં એક મતદાતાએ ડિમોલિશનના મુદ્દે રઘુ ખૂંટને જાહેરમાં પડકાર ફેંક્યો હતો, જેનાથી ભાજપની છાવણીમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. ચૂંટણી ટાણે જ જનતા પાસે જતા નેતાઓને હવે લોકોનો આક્રોશ સહન કરવો પડી રહ્યો છે. શું આ રોષ વોટિંગના દિવસે ભાજપને ભારે પડશે? એ તો સમય જ બતાવશે.
આ પણ વાંચો: