સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ, ભાજપ દ્વારા 3 દિવસીય 'સેન્સ' પ્રક્રિયા ચાલશે

પહેલા દિવસે વોર્ડ નંબર 1 થી 12ના દાવેદારોને સાંભળવામાં આવશે, સવારે 10થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી નિરંતર ચાલશે પ્રક્રિયા, સમર્થકો સાથે ઉમેદવારો કાર્યાલયે પહોંચ્યા.

3 દિવસીય 'સેન્સ' પ્રક્રિયા ચાલશે
3 દિવસીય 'સેન્સ' પ્રક્રિયા ચાલશે (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 1, 2026 at 3:48 PM IST

સુરત: રાજ્યમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. સુરત મહાનગરપાલિકામાં સત્તા જાળવી રાખવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કમર કસી છે. આજથી સુરતના ઉધના સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ઉમેદવારોની પસંદગી માટેની ‘સેન્સ’ લેવાની પ્રક્રિયાનો વિધિવત પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રણ દિવસ સુધી ચાલશે પ્રક્રિયા

આગામી 3 દિવસ સુધી ચાલનારી આ પ્રક્રિયામાં સુરતના તમામ 30 વોર્ડના ઈચ્છુક ઉમેદવારોને સાંભળવામાં આવશે. આજે પ્રથમ દિવસે વોર્ડ નંબર 1 થી 12 ના ઉમેદવારો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સવારથી જ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે કાર્યકર્તાઓ અને સંભવિત દાવેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. દાવેદારો પોતાના સમર્થકો સાથે અને આકર્ષક બાયોડેટા લઈને પોતાની દાવેદારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ (Etv Bharat Gujarat)

લોકશાહી ઢબે થશે ઉમેદવારોની પસંદગી

શહેર ભાજપ પ્રમુખ પરેશ પટેલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, “પક્ષ દ્વારા લોકશાહી ઢબે દરેક કાર્યકર્તાનો અવાજ સાંભળવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રક્રિયા માટે કુલ 4 ટીમો બનાવવામાં આવી છે, જેમાં દરેક ટીમમાં 3 સભ્યો (નિરીક્ષકો) નો સમાવેશ થાય છે. આજે (1લી એપ્રિલ 2026) સવારે 10 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી નિરંતર નિરીક્ષકો કાર્યકર્તાઓને સાંભળશે.”

લોકશાહી ઢબે થશે ઉમેદવારોની પસંદગી
લોકશાહી ઢબે થશે ઉમેદવારોની પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

યુવા અને ક્લીન ઈમેજ ધરાવતા ચહેરાઓ પર ભાર

સુરતમાં ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના પડકાર વચ્ચે ભાજપ આ વખતે યુવા અને ક્લીન ઈમેજ ધરાવતા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપી શકે છે. સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન રજૂ થયેલા નામોનું લિસ્ટ પ્રદેશ હાઈકમાન્ડને મોકલવામાં આવશે, જ્યાંથી આખરી નામો પર મહોર લગાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ એક્શનમાં, ઉમેદવારો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરી
  2. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ: કોંગ્રેસે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી, માત્ર 42 ઉમેદવારો મળ્યા

