સુરતના બાઈકર્સની અનોખી રામભક્તિ, ડભારીના દરિયાકાંઠે 70 બાઈક્સ વડે રેતી પર કંડારાયું 'રામ' નામ
Published : March 26, 2026 at 7:01 PM IST
સુરત : મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવ એટલે કે રામનવમીના પાવન અવસરે આખો દેશ રામમય બન્યો છે. સુરતમાં ઠેર-ઠેર શોભાયાત્રા અને ભંડારાના આયોજનો વચ્ચે શહેરના યુવા બાઈકર્સે પોતાની આસ્થા પ્રગટ કરવા માટે એક સાવ અલગ અને આધુનિક રસ્તો અપનાવી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. સુરત બાઈકિંગ કમ્યૂનિટી (SBC)ના 70થી વધુ સભ્યોએ ઓલપાડ સ્થિત ડભારી બીચ પર એકત્ર થઈને પોતાની બાઈક્સ દ્વારા રેતી પર 'રામ' નામની વિશાળ પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરી હતી.
રમણીય વાતાવરણમાં ડભારી બીચના કિનારે આ અદભૂત પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. રેતી પર વિશાળ અક્ષરોમાં 'રામ' લખવા માટે બાઈક્સનું અંતર અને તેની ગોઠવણી ખૂબ જ પડકારજનક હતી. જોકે, બાઈકર્સના સચોટ આયોજન અને પરસ્પર સમન્વયના કારણે આ આખી ડિઝાઇન માત્ર 40 મિનિટમાં જ તૈયાર કરી લેવામાં આવી હતી. આ દ્રશ્ય ડ્રોન કેમેરામાં એટલું ભવ્ય દેખાતું હતું કે જાણે આકાશમાંથી કોઈ કલાકારે રેતી પર ચિત્ર દોર્યું હોય!
સુરત બાઈકિંગ કમ્યૂનિટીના પિનાંક મશરૂવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે રામનવમીનો મહાપર્વ છે અને વિશ્વભરના કરોડો સનાતનીઓ આ દિવસને ઉત્સાહભેર ઉજવે છે. અમે કંઈક એવું કરવા માંગતા હતા જે આજના યુવાનોને આકર્ષે અને સાથે-સાથે આપણી પરંપરા અને આસ્થાને પણ ઉજાગર કરે."
રામનવમીની રજા હોવાથી ડભારી બીચ પર સવારથી જ સહેલાણીઓની ભારે અવરજવર હતી. જ્યારે લોકોએ જોયું કે 70 જેટલા યુવાનો શિસ્તબદ્ધ રીતે બાઈક્સ ગોઠવીને 'રામ' નામ રચી રહ્યા છે, ત્યારે લોકોમાં ભારે કુતૂહલ અને ભક્તિભાવ સર્જાયો હતો. અનેક લોકોએ આ અદભૂત નજારાને પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો, જેના વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર જોરશોરથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે બાઈકર્સ ગ્રુપ માત્ર એડવેન્ચર અને રાઈડિંગ માટે જાણીતા હોય છે, પરંતુ સુરતના આ યુવાનોએ સાબિત કર્યું છે કે આધુનિક જીવનશૈલીની સાથે તેઓ પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે પણ મજબૂત રીતે જોડાયેલા છે. રામનવમીના દિવસે આ 'બાઈકિંગ રામભક્તિ' સમગ્ર સુરત જિલ્લામાં 'ટોક ઓફ ધ ટાઉન' બની રહી છે.
આ પણ વાંચો...