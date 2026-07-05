સુરત: જાણીતી બ્રાન્ડના નકલી શેમ્પુ-ક્લિનિંગ પ્રોડક્ટ્સનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું, લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 430 કેન લાઈઝોલ, 532 કેન હાર્પિક અને મોટી માત્રામાં શેમ્પુની બનાવટી બોટલો મળી આવી હતી
Published : July 5, 2026 at 9:20 PM IST
સુરત: જિલ્લામાં જાણીતી કંપનીઓના નામે નકલી અને ડુપ્લીકેટ ચીજવસ્તુઓ વેચતા મોટા નેટવર્કનો સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. જોળવા ગામમાં ચાલતા આ ગેરકાયદેસર કારોબાર પર એલસીબીની ટીમે દરોડો પાડી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એન.જી. પાંચાણી અને તેમની ટીમ સતર્ક હતી. બાતમીના આધારે પોલીસે જોળવા ગામમાં આવેલા 'શિવ પેલેસ શોપિંગ' ખાતે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ સ્થળે કોઈ પણ અધિકૃત આધાર કે બિલ વગર જાણીતી કંપનીઓ જેવી કે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, રેકીટ બેન્કીસર અને ઈમામી લિમિટેડના નામનો ઉપયોગ કરીને નકલી ક્લીનર અને શેમ્પુનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.
પોલીસની આ કાર્યવાહીમાં વિવેક દીપકભાઈ ફળદુ નામના શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 430 કેન લાઈઝોલ, 532 કેન હારપીક અને મોટી માત્રામાં શેમ્પુની બોટલો મળી આવી હતી. જપ્ત કરવામાં આવેલા કુલ મુદ્દામાલની કિંમત અંદાજે 13,22,436 રૂપિયા થાય છે.
આરોપી આ નકલી માલનું વેચાણ મુખ્યત્વે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરતો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસ હવે આ નેટવર્ક કેટલી ઊંડે સુધી ફેલાયેલું છે અને આ કૌભાંડમાં અન્ય કોણ સંડોવાયેલું છે તે દિશામાં તપાસ તેજ કરી રહી છે. હાલમાં સંબંધિત કંપનીઓના લીગલ ઓફિસરોને જાણ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
નાગરિકોને પણ અપીલ કરવામાં આવે છે કે ઓનલાઈન ખરીદી કરતી વખતે પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા અને અધિકૃતતાની ચકાસણી જરૂર કરવી જોઈએ. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની આ સક્રિયતાએ અનેક લોકો સાથે થતી છેતરપિંડી અટકાવવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે.
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