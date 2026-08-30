સુરત: ગોદાવાડી ચકચારી હત્યા કેસના પીડિત પરિવારની મુલાકાતે પહોંચ્યા ભરતસિંહ સોલંકી, ન્યાયની માગણી કરી
ઘટનાને છ દિવસ વીતી જવા છતાં પોલીસને હજુ સુધી કોઈ નક્કર કડી મળી નથી
Published : August 30, 2026 at 4:48 PM IST
સુરત: માંડવી તાલુકાના ગોદાવાડી ગામે બનેલી 25 વર્ષીય નિધિ પટેલની નિર્મમ હત્યા અને લૂંટની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી મચાવી દીધી છે. ઘટનાને છ દિવસ વીતી જવા છતાં પોલીસને હજુ સુધી કોઈ નક્કર કડી મળી નથી. આ ગંભીર મામલે આજે કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા ભરતસિંહ સોલંકી ગોદાવાડી ગામે પહોંચ્યા હતા અને શોકમગ્ન પરિવારની મુલાકાત લઈ સાંત્વના પાઠવી હતી.
ગોદાવાડી ગામે 25 વર્ષીય નિધિ પટેલ ઘરે એકલી હતી તે દરમિયાન મોડી રાત્રે અજાણ્યા ઇસમોએ ગળેટુંપો આપી તેની હત્યા કરી ઘરમાં લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટ અને હત્યા બાદ આરોપીઓએ મૃતદેહને ઘરના ધાબા ઉપર સંતાડી દીધો હતો. આ દુર્ઘટનાના પાંચ દિવસ અગાઉ જ મૃતકના માતા-પિતા જાત્રાએ ગયા હતા અને મૃતક યુવતી આગામી ચાર મહિનામાં કેનેડા જવાની હતી.
નિધિની હત્યા બાદ પરિવાર અને ગામના લોકોએ પોલીસ સમક્ષ આ બાબતે યોગ્ય અને ત્વરિત કાર્યવાહી કરવા માટે અપીલ કરી હતી. પોલીસ ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા, જોકે, બનાવના 6 દિવસ બાદ પર હજુ સુધી આ ઘટનાનો ભેદ ઉકેલી શકાયો નથી અને હત્યારાઓ આબાદ ફરી રહ્યા છે.
પીડિત પરિવારને મળ્યા બાદ કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતક નિધિ ખૂબ જ હોશિયાર, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર થયેલી અને સંસ્કારી દીકરી હતી. પિતા નટુભાઈ અને પરિવાર આ દુઃખદ આઘાતમાં ભાંગી પડ્યા છે, કારણ કે દીકરીને તેઓએ અત્યંત લાડકોડથી સાચવી હતી. ઘટનાની નિર્મમતા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે ત્યારે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. સમગ્ર પોલીસ સમાજ, બક્ષીપંચ સમાજ તેમજ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના આગેવાનો પરિવારની પડખે છે. ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા મળે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે ન્યાય અપાવવા માટે સૌ કોઈ મક્કમતાથી લડશે અને પરિવારને ન્યાય મળે ત્યાં સુધી તેમની સાથે રહેશે.
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