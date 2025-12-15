બારડોલી પાસે ભંગાર-પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનોમાં ભીષણ આગ, ફાયર વિભાગની 15 ટીમો તૈનાત
આગની આ ઘટનાના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.
Published : December 15, 2025 at 1:19 PM IST
સુરત : જિલ્લામાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. બારડોલી-ધુલિયા ચોકડી નજીક આવેલા ભંગાર અને પ્લાસ્ટિકના અગિયારથી વધુ ગોડાઉનોમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં કરોડો રૂપિયાનો માલસામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો છે. આગની આ ઘટનાના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.
મેજર કોલ જાહેર, 15થી વધુ ફાયર વિભાગની ટીમો તૈનાત
આગની સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાંત અધિકારી દ્વારા આ ઘટનાને 'મેજર કોલ' તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. વહેલી સવારે આશરે બે થી અઢી વાગ્યાના અરસામાં આગ લાગવાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પ્લાસ્ટિક અને ભંગારનો જથ્થો વધુ હોવાના કારણે આગે થોડી જ વારમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું, જેના કારણે આગ પર કાબૂ મેળવવો મુશ્કેલ બન્યો હતો.
આગને નિયંત્રણમાં લેવા માટે બારડોલી, કામરેજ, વ્યારા, પી.ઈ.પી.એલ. (PEPL), અને હોજીવાલા સહિતની વિવિધ સ્થળોની 15થી વધુ ફાયર વિભાગની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ફાયરની ટીમો સતત પાણીનો મારો ચલાવીને આગની જ્વાળાઓને અન્ય ગોડાઉનોમાં ફેલાતી અટકાવવા માટે જહેમત ઉઠાવી રહી છે.
"વહેલી સવારે બેથી અઢી વાગ્યાના અરસામાં આગની ઘટના બની છે, જેમાં નાના-મોટા 11 જેટલા ગોડાઉન લપેટમાં આવી ગયા છે. તમામ ટીમો દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ આગનું ચોક્કસ કારણ હજી સુધી જાણી શકાયું નથી." - પી. બી. ગઢવી, ફાયર ઓફિસર, સુરત
પ્લાસ્ટિકનો જથ્થો સતત સળગતો હોવાના કારણે ફાયર વિભાગને આગ બુઝાવવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે. સ્થાનિક પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે હાજર રહી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.
