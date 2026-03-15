સુરતના આંગણે લક્ઝરી કાર્સથી લઈને દુર્લભ વિન્ટેજ કારનું કલેક્શન, કારપ્રેમીઓ થયા અભિભૂત
Published : March 15, 2026 at 11:40 AM IST
સુરત: પશ્ચિમ ભારતનો સૌથી મોટો અને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત 'સુરત ઇન્ટરનેશનલ ઓટો એક્સપો 2026'ની શુક્રવાર, 13 માર્ચથી સુરતના સરસાણા સ્થિત કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ભવ્ય શરૂઆત થઈ છે. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) દ્વારા આયોજિત આ 4 દિવસીય મેગા ઇવેન્ટ 16 માર્ચ સુધી ચાલશે, જેમાં વિન્ટેજ કાર પ્રેમીઓ માટે જોરદાર વિન્ટેજ કાર કલેક્શન છે.
એક્સપોનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યસભાના સાંસદ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા, સવજીભાઈ ધોળકિયા અને ડૉ. ફારુકભાઈ પટેલ જેવા મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો અને વાહનપ્રેમીઓ ઉમટ્યા હતા.
એક્સપોની મુખ્ય આકર્ષણો
આ વર્ષના ઓટો એક્સપોમાં 70થી વધુ જાણીતી બ્રાન્ડ્સ એક જ છત નીચે રજૂ થઈ રહી છે. લક્ઝરી કાર્સ, ટુ-વ્હીલર્સ અને કોમર્શિયલ વાહનોનું ભવ્ય પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને, દેશના પ્રખ્યાત કલેક્ટર્સ વિવેક ગોએન્કા અને નીતિન ડોસાની 10 દુર્લભ વિન્ટેજ કારોએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આમાંથી 5 કાર તો આખા ભારતમાં માત્ર 1 જ છે, જે આ પ્રદર્શનની ખાસિયત છે.
ભવિષ્યની ટેક્નોલોજીને ધ્યાનમાં રાખીને EV (ઇલેક્ટ્રિક વ્હિકલ) પેવેલિયનમાં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અહીં ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ વાહનોના અદ્યતન મોડલ્સ પ્રદર્શિત કરાયા છે. સાથે જ, સાહસના શોખીનો માટું એડવેન્ચર ઝોન તૈયાર કરાયું છે, જ્યાં સ્ટંટ બાઇક શો અને ઓફ-રોડ પ્રુવિંગ ગ્રાઉન્ડ ઉભું કરવામાં આવ્યું છે.
લક્ઝરીથી લઈને લોકપ્રિય બ્રાન્ડ્સ
આ એક્સપોમાં મિની કુપર, ઓડી, મર્સિડીઝ, બીએમડબલ્યુ, જેગુઆર-લેન્ડ રોવર જેવી લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સથી લઈને ટાટા, હ્યુન્ડાઈ, કિયા અને રોયલ એનફિલ્ડ જેવા લોકપ્રિય નામોનો સમાવેશ થાય છે. દેશના ઓટો હબ રાજકોટની એક શાનદાર કારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. મુલાકાતીઓ માટે ટેસ્ટ ડ્રાઈવની વિશેષ સુવિધા રાખવામાં આવી છે, જેથી તેઓ પોતાના મનપસંદ વાહનનો લાઈવ અનુભવ કરી શકે.
આયોજકોનો ઉત્સાહ
ચેમ્બરના પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત હવે વિશ્વના નકશા પર ઓટોમોબાઈલ હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. આ એક્સપો મુલાકાતીઓને વૈશ્વિક વલણો સમજવામાં અને નવી ટેક્નોલોજીથી વાકેફ થવામાં મદદરૂપ થશે."
એક્ઝિબિશન ચેરમેન મેહુલ દેસાઈએ ઉમેર્યું હતું કે, "દિલ્હી પછી ભારતનો આ સૌથી મોટો કોમ્પોઝીટ એક્સપો છે. અમને ગર્વ છે કે સુરત જેવા શહેરમાં આટલી મોટી ઓટોમોબાઈલ ઇવેન્ટનું આયોજન થઈ રહ્યું છે."
16 માર્ચ સુધી ચાલનારા આ ઓટો એક્સપોમાં વાહનોની ખરીદી પર ખાસ ઓફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે, જેનો લાભ લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી રહ્યા છે.
