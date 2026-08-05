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સુરતના અઠવા વિસ્તારમાં રૂપિયા 30 લાખની સનસનાટીભરી ઘરફોડ ચોરી, પોલીસે આરોપી પાસે કરાવ્યું ક્રાઈમ રી-કન્સ્ટ્રક્શન

અઠવા પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોના આધારે મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવથી આરોપી અબ્દુલ કરીમ શેખને ઝડપી પાડ્યો.

સુરતના અઠવા વિસ્તારમાં રૂપિયા 30 લાખની સનસનાટીભરી ઘરફોડ ચોરી
સુરતના અઠવા વિસ્તારમાં રૂપિયા 30 લાખની સનસનાટીભરી ઘરફોડ ચોરી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:58 PM IST

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સુરત: અઠવા વિસ્તારમાં આશરે ₹30 લાખની સનસનાટીભરી ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ રી-કન્સ્ટ્રક્શન કરાવતાં તેના સ્ટન્ટે અધિકારીઓને પણ ચોંકાવી દીધા હતા.

ઘટનાસ્થળે પોલીસે આરોપી સાથે રાખીને ચોરીની સમગ્ર પદ્ધતિનું લાઈવ પ્રેક્ટિકલ કરાવ્યું હતું. આરોપીએ બતાવ્યું કે તેણે કેવી રીતે કુશળતાપૂર્વક આખી ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો.

પોલીસે આરોપી પાસે કરાવ્યું ક્રાઈમ રી-કન્સ્ટ્રક્શન (Etv Bharat Gujarat)

તેણે ટી-શર્ટની બાંય ચડાવી અને પોતાના ચપ્પલ ઉતારી દીધા હતા. કોઈપણ સાધનની મદદ વગર માત્ર બિલ્ડિંગની નીચે આવેલી લોખંડની બારીની ગ્રીલ અને લાઈનની પાઈપના સહારે તેણે ગણતરીની સેકન્ડોમાં ફ્લેટની બાલ્કની સુધી પહોંચી જવાનો સ્ટન્ટ બતાવ્યો હતો. માત્ર 20 સેકન્ડમાં બિલ્ડિંગના પહેલા માળ પર ચડી ગયો હતો.

ફ્લેટમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ કબાટ તોડીને સોના-ચાંદીના કિંમતી દાગીના અને રોકડ રકમ ચોરી કરીને તે નાસી છૂટ્યો હતો.

આરોપી ભાગી ન જાય અથવા કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસે સુરક્ષાના ભાગરૂપે તેના હાથમાં દોરડું બાંધીને આખી કાર્યવાહી સુરક્ષિત રીતે પૂરી કરી હતી. માત્ર 20 સેકન્ડની અંદર બિલ્ડિંગના માળ પર ચડી જવાની આ રીત જોઈને ત્યાં હાજર તમામ પોલીસ અધિકારીઓ દંગ રહી ગયા હતા.

અઠવા પોલીસ મથકની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોના સચોટ ઇનપુટના આધારે મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવ ખાતેથી આરોપી અબ્દુલ કરીમ શેખની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મેળવી હતી.

પોલીસ કસ્ટડીમાં કડક પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ગુનાની કબૂલાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે ચોરી કરેલો તમામ મુદ્દામાલ સુરતના જ ચોકબજાર વિસ્તારમાં આવેલી ઝાડીઓની આસપાસ છુપાવ્યો છે. પોલીસે આરોપીની નિશાનદેહી પર તાત્કાલિક દરોડો પાડીને ઝાડીઓમાંથી ₹30 લાખથી વધુ કિંમતના સોનાના ઘરેણાં અને રોકડ રકમ સુરક્ષિત રીતે કબજે કરી લીધા છે.

અઠવા પોલીસ મથકના પીઆઈ દ્વારા આ મામલે વધુ વિગતો આપતા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આટલી મોટી રકમની ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા માટે પોલીસ ટીમે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. ટેકનિકલ ટીમ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આરોપીને મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.

ઘટનાસ્થળે રી-કન્સ્ટ્રક્શનની તમામ કાનૂની કાર્યવાહી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા બાદ અઠવા પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ વધુ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ગુનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને અગાઉ પણ આવા કોઈ ગુના આચર્યા છે કે કેમ તે અંગે પોલીસ દ્વારા હાલ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

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