સુરતના તડકેશ્વરમાં મધરાતે બેકાબુ ડમ્પર ઘરમાં ઘૂસ્યું, 4 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત

આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં ઘરમાં નિદ્રાધીન પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 1:19 PM IST

સુરત : જિલ્લાના કિમ-માંડવી સ્ટેટ હાઈવે પર બેફામ દોડતા ડમ્પરો ફરી એકવાર જીવલેણ સાબિત થયા છે. માંડવી તાલુકાના તડકેશ્વર ગામે મધરાતે હાઈવે ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા ડમ્પર સીધું જ રોડ નજીક આવેલા એક આદિવાસી પરિવારના મકાનમાં ધડાકાભેર ઘૂસી ગયું હતું. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં ઘરમાં નિદ્રાધીન પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, કિમ-માંડવી રોડ પરથી પસાર થતી એક ડમ્પર ચાલકે પૂરપાટ ઝડપે વાહન હંકારી મધરાતે તડકેશ્વર ગામે કાબુ ગુમાવ્યો હતો. ડમ્પર એટલી પ્રચંડ ગતિમાં હતું કે તે સીધું જ રસ્તાની બાજુમાં આવેલા મકાનની દીવાલ તોડી અંદર ઘૂસી ગયું હતું. તે સમયે ઘરમાં સૂતેલો આદિવાસી પરિવાર કંઈ સમજે તે પહેલા જ કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયો હતો. પરિવારના ચાર સભ્યોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે, જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

તડકેશ્વર પોલીસ મથકના પીઆઈ એમ એચ ચૌહાણ એ જણાવ્યું હતું કે, "ડમ્પ્પર ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા આદિવાસી પરિવારના ઘર પર ડમ્પ્પર ચડી ગયું હતું . ઈરજાગ્રસ્તોના હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટના ને લઈને તપાસ હાથ ધરી છે."

સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ડમ્પર ચાલકો બેફામ બન્યા છે. અરેઠ અને તડકેશ્વર જેવા વિસ્તારોમાં રહેતા ગરીબ પરિવારો માટે હવે પોતાના ઘરમાં સુવું પણ જોખમી બની ગયું છે.

