સુરત: અરેઠ પંથકમાં લાંબી પ્રતીક્ષા બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રી, ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર
અરેઠમાં આજે મેઘરાજાની મહેર, વહેલી સવારથી કાળાં વાદળો વચ્ચે અચાનક શરૂ થયો ધોધમાર વરસાદ, ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોએ અનુભવી ઠંડક.
Published : June 22, 2026 at 7:22 PM IST
સુરત : જિલ્લાના અરેઠ પંથકમાં લાંબા સમયની પ્રતીક્ષા બાદ આખરે મેઘરાજાની પધરામણી થતાં વાતાવરણમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલી આગાહી વચ્ચે આજે અરેઠ સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ મહેર વરસાવી છે.
આજે વહેલી સવારથી જ આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાયેલા હતા અને ત્યારબાદ અચાનક શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદે સમગ્ર પંથકને ભીંજવી દીધો હતો. ખાસ કરીને અરેઠના મુંજલાવ સહિતના નજીકના ગામડાઓમાં વરસાદનું આગમન થતાં જ વાતાવરણમાં ધરખમ ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. વરસાદને પગલે લોકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી.
જોરદાર વરસાદને કારણે અરેઠના મુખ્ય બજારો અને રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. લાંબા સમયથી ઉકળાટ અને ગરમીથી પરેશાન લોકોએ વાતાવરણમાં પ્રસરેલી ઠંડકનો અનુભવ કર્યો હતો. વરસાદના આગમનને કારણે સર્વત્ર આનંદ જોવા મળ્યો હતો.
મેઘરાજાની આ મહેર ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે. વરસાદને પગલે ડાંગર, શેરડી, તુવેર અને શાકભાજીના પાકોને ખૂબ મોટો ફાયદો થશે તેવી આશા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિક ખેડૂત જયેશ ભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા થોડા દિવસોથી ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને આખરે મેઘરાજાની પધરામણી થતા સૌ ખેડૂતોમાં હર્ષની લાગણી જોવા મળી રહી છે સારુ ચોમાસું જશે તેવી આશા છે.
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