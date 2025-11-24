સુરત: SIRની કામગીરી વચ્ચે વધુ એક મહિલા BLO અધિકારીનું કરુણ મોત
SIR કામગીરીમાં BLO તરીકે નિયુક્ત થયેલા ડિન્કલ શીંગોડાવાળા (ડિંકલબેન) નું આકસ્મિક નિધન થયું છે.
Published : November 24, 2025 at 6:11 PM IST
સુરત: રાજ્યમાં મતદાર યાદી સુધારણા (Special Summary Revision - SIR)ની કામગીરીના અતિશય ભારણ વચ્ચે ફરજ બજાવતા બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO)ના અકાળ મૃત્યુના બનાવો ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે. ગીર સોમનાથમાં BLO દ્વારા આત્મહત્યાની કરુણ ઘટના બાદ હવે સુરત અને અમદાવાદમાં પણ આવી જ દુઃખદ ઘટનાઓ સામે આવી છે.
મહિલા BLOનું આકસ્મિક મૃત્યુ, પરિવારમાં ગમગીની
સુરત મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા અને SIR કામગીરીમાં BLO તરીકે નિયુક્ત થયેલા ડિન્કલ શીંગોડાવાળા (ડિંકલબેન) નું આકસ્મિક નિધન થયું છે. ઓલપાડના માસમા ગામે પોતાના ઘરે બાથરૂમમાંથી તેઓ બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. પરિવાર દ્વારા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
આ ઘટનાથી શોકમગ્ન હોસ્પિટલ પરિસરમાં પરિવારના સભ્યોનું હૈયાફાટ રૂદન ગમગીની છવાવી ગયું હતું. યુવાન અધિકારીના નિધનને પગલે તેમના સહકર્મચારીઓમાં અને BLO તરીકે કામ કરતા અન્ય શિક્ષકોમાં ભારે શોક વ્યાપી ગયો છે.
ફરજના બેવડા ભારણ અને સતત તણાવને કારણે આ આકસ્મિક મોત થયું છે કે કોઈ અન્ય કારણોસર, તે દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
અમદાવાદ: ફરજ દરમિયાન મહિલા BLOની તબિયત લથડી
બીજી તરફ અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતી અન્ય એક મહિલા કર્મચારીની તબિયત અચાનક લથડતા તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
રાજ્યમાં છેલ્લા થોડા દિવસોમાં ખેડા, વડોદરા અને તાપી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષકોના મૃત્યુના કિસ્સા નોંધાયા છે, જેમાં હૃદયરોગના હુમલા અને કામના ભારણથી આત્મહત્યા જેવી ઘટનાઓ સામેલ છે. શિક્ષક સંઘો દ્વારા સતત વધી રહેલા કામના ભારણને લઈને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. એક પછી એક BLOના મોતથી સમગ્ર રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓમાં SIRની કામગીરીના દબાણ સામે ભય અને રોષની લાગણી ફેલાઈ છે.
સરકારે આ ગંભીર ઘટનાઓની નોંધ લઈને BLOની કામગીરીનો બોજ ઘટાડવા અને કર્મચારીઓના માનસિક-શારીરિક સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ તેવી પ્રબળ માંગ ઉઠી છે.
આ પણ વાંચો: