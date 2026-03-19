સુરત: હીરા બજારની મંદી વધુ એક રત્ન કલાકારને ભરખી ગઈ, 50 લાખના દેવામાં દલાલે જીવન ટૂંકાવ્યું

મૃતકે જીવન ટૂંકાવતા પહેલા બનાવેલા હૃદયદ્રાવક વીડિયોમાં પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 4:55 PM IST

સુરત: હીરા નગરી સુરતમાં મંદી અને આર્થિક સંકડામણના કારણે જીવન ટૂંકાવાનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. શહેરના યોગીચોક વિસ્તારમાં રહેતા અને હીરા દલાલી સાથે સંકળાયેલા 40 વર્ષીય આશાસ્પદ પાટીદાર યુવકે 50 લાખ રૂપિયાના દેવાના ટેન્શનમાં ઓફિસમાં જીવન ટૂંકાવી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. મૃતકે જીવન ટૂંકાવતા પહેલા બનાવેલા હૃદયદ્રાવક વીડિયોમાં પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરી હતી.

મૂળ અમરેલીના સાવરકુંડલાના વતની અને હાલ યોગીચોકની શગુન રેસીડેન્સીમાં રહેતા સંદીપભાઈ હિંમતભાઈ ચોડવડિયા (ઉં.વ. 40) દિવાળી પહેલા હીરા દલાલીનું કામ કરતા હતા. આ કામકાજ દરમિયાન તેમના માથે અંદાજે 50 લાખ રૂપિયાનું દેવું થઈ ગયું હતું. લેણદારોના સતત આવતા ફોન અને ઉઘરાણીના કારણે સંદીપભાઈ ભારે માનસિક તણાવમાં રહેતા હતા. અંતે કોઈ રસ્તો ન સૂઝતા તેમણે કાપોદ્રા વિસ્તારની એક ઓફિસમાં ઝેર ગટગટાવી લીધું હતું.

સંદીપભાઈએ જીવન ટૂંકાવતા પહેલા અલગ-અલગ ત્રણ વીડિયો બનાવ્યા હતા. ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડતા આ યુવકે વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું કે, "મારાથી હવે જીવાતું નથી, છોકરા નાના છે, મારે આ પગલું ભરવું નથી પણ હવે સંજોગો એવા છે કે થઈ જાય એમ છે." તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આમાં તેમના પરિવાર કે અન્ય કોઈની ભૂલ નથી, માત્ર બજારમાં આપવાના થતા નાણાંની અસમર્થતા જ જવાબદાર છે.

ઘટના અંગે ડીસીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, કાપોદ્રા પોલીસ આ મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ આર્થિક ભીંસના કારણે લીધેલું પગલું જણાય છે. જોકે, પરિવાર અને પત્નીની પૂછપરછમાં જો કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ દ્વારા મજબૂર કર્યા હોવાના કે વધુ પડતા દબાણના પુરાવા મળશે, તો દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

