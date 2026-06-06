સુરત: ફાર્મહાઉસમાં ન્હાવા ગયેલા 8 વર્ષીય બાળકનું સ્વિમિંગપૂલમાં ડૂબી જવાથી માતાની નજર સામે જ મોત
કામરેજના હલધરૂ ગામે ફાર્મહાઉસમાં ન્હાવા ગયેલા 8 વર્ષીય બાળકનું સ્વિમિંગપૂલના પાણીમાં ડૂબી જવાથી કરુણ મોત, માતાના હૈયાફાટ રુદને સૌની આંખો ભીની કરી.
Published : June 6, 2026 at 5:46 PM IST
સુરત : કામરેજ તાલુકાના હલધરૂ ગામની સીમમાં આવેલા ઇકો વિલેજ ફાર્મહાઉસમાં ન્હાવા ગયેલા ખોલવડના સૌરાષ્ટ્રવાસી પરિવારના 8 વર્ષીય દિકરાનું સ્વિમિંગપૂલના ઊંડા પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યું છે. આ ઘટના માતાની નજર સમક્ષ બની હતી. હાલ આ ઘટનાને પગલે પરિવારમાં શોકની લાગણી ફરીવળી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ખોલવડના સ્ટાર પવિત્રનગરી સોસાયટીમાં રહેતા જીજ્ઞાબેન પરશોત્તમભાઈ તળાવીયા તેમના પતિ અને એકમાત્ર પુત્ર સાથે રહેતા હતા. પરશોત્તમભાઈ કેમેરા ફિટિંગનું કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. જ્યારે તેમનો પુત્ર ધોરણ-૩માં અભ્યાસ કરતો હતો.
સોસાયટીમાં રહેતા પરિચિતની માલિકીના ઇકો વિલેજ ફાર્મહાઉસમાં સોસાયટીની તમામ મહિલાઓએ ન્હાવાનો પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો હતો. આજે હલધરૂ ગામની સીમમાં આવેલા ફાર્મ નંબર-02 માં સોસાયટીની તમામ મહિલાઓ ટેમ્પોમાં બેસીને ન્હાવા માટે પહોંચી હતી.
સ્વિમિંગ પૂલમાં પાણી ભરેલું હતું. તેની બાજુમાં આવેલા હિંચકા પાસે તેમનો 8 વર્ષીય પુત્ર સહિત અન્ય ત્રણ-ચાર બાળકો રમી રહ્યા હતા. થોડી વાર બાદ ન્હાવા માટે હાજર તમામ મહિલાઓ કપડા બદલવા ગઈ. કપડા બદલીને પરત આવ્યા બાદ અન્ય છોકરાઓ સાથે રમી રહેલો તેમનો પુત્ર રમતા-રમતા સ્વિમિંગ પૂલમાં પડી ગયો.
સોસાયટીમાં રહેતા રેશમાબેન સ્વિમિંગ પૂલમાં ઉતરીને પુત્રને બહાર કાઢ્યો. તેનું પેટ અને મોઢામાંથી પાણી બહાર કાઢવા છતાં પણ તે ભાનમાં ન આવ્યો. હાજર મહિલાઓએ 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરી બોલાવી અને બાળકને સારવાર માટે સંજીવની હોસ્પિટલ ચલથાણ લઈ ગઈ. પરંતુ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ ફરજ પરના ડૉક્ટરોએ ધર્મને મૃત જાહેર કર્યો.
પોતાની નજર સમક્ષ એકમાત્ર સંતાનનું ડૂબી જવાથી મોત થતાં માતા જીજ્ઞાબેનના હૈયાફાટ રુદને હાજર સૌ કોઈની આંખો ભીની કરી દીધી હતી.
કામરેજ પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું કે, ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે બનાવના સ્થળે પહોંચી અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
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