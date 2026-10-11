સુરત: પ્રથમ નોરતે અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ, મંગળા આરતીથી ગૂંજ્યું પરિસર
વહેલી સવારે મંગળા આરતી સાથે માતાજીના દરબારમાં ભક્તિમય માહોલ સર્જાયો હતો અને "બોલ માડી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
Published : October 11, 2026 at 6:04 PM IST
સુરત: આજથી શારદીય નવરાત્રીનો શુભ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, અને આ પાવન પર્વ નિમિત્તે સુરત શહેરમાં આસ્થા અને ભક્તિનો અદભુત માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે સુરતના પ્રખ્યાત એવા અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. વહેલી સવારથી જ માતાજીના દર્શન માટે ભક્તજનોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો.
મંગળા આરતીથી ગુંજ્યું મંદિર પરિસર
વહેલી સવારે મંગળા આરતી સાથે જ માતાજીના દરબારમાં ભક્તિમય માહોલ સર્જાયો હતો. "બોલ માડી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદ સાથે સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. પ્રથમ નોરતે જગતજનની માતાજીના દર્શન કરવાનો અનેરો મહિમા હોય છે, ત્યારે આ પવિત્ર દિવસે માં અંબાના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા.
લાંબી કતારો અને વિશેષ ઉત્સાહ
દર્શન કરવા માટે ભક્તો લાંબી કતારોમાં ઊભા રહી પોતાના વારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આજના આ પાવન અવસરે મહિલાઓ, બાળકો અને વડીલોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દરેકના ચહેરા પર માતાજીની ભક્તિનો આનંદ સ્પષ્ટ વર્તાઈ રહ્યો છે. ભક્તજનો પરિવાર સાથે મંદિરે પહોંચીને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે.
વહીવટી અને ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થાઓ
શ્રદ્ધાળુઓની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. દર્શન વ્યવસ્થા સુચારુ રૂપે ચાલે અને ટ્રાફિક કે ભીડના કારણે લોકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પૂરતા પ્રબંધો કરવામાં આવ્યા છે.
નવ દિવસ સુધી ચાલનારા આ પાવન પર્વ દરમિયાન સુરતના તમામ માતાજીના મંદિરોમાં આવો જ દિવ્ય અને ભક્તિમય માહોલ જોવા મળશે. સુરતવાસીઓમાં નવરાત્રીના આરંભને લઈને અનેરો થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
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