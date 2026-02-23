સુરત: જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ નરાધમ ફરી બેફામ, સગીરાની બહેનપણીને જ બનાવી હવસનો શિકાર
કાપોદ્રા વિસ્તારમાં ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં છેડતીના ગુનામાં પકડાયેલા એક શખ્સે જેલમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ જે સગીરાની છેડતી કરી હતી.
Published : February 23, 2026 at 8:46 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં ગુનેગારોને જાણે કાયદાનો ડર રહ્યો ન હોય તેમ એક પછી એક ગંભીર ગુનાઓ પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં છેડતીના ગુનામાં પકડાયેલા એક શખ્સે જેલમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ જે સગીરાની છેડતી કરી હતી. તેની જ 15 વર્ષીય બહેનપણીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આરોપીએ અશ્લીલ ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી સગીરા પાસેથી 15 હજાર રૂપિયા પણ પડાવી લીધા હતા. જોકે, કાપોદ્રા પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી નરાધમની ધરપકડ કરી લીધી છે.
ઘટનાની વિગત મુજબ, કાપોદ્રા વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષીય સગીરા ગત 20મી તારીખે સાંજે નાસ્તો લેવા ગઈ હતી, પરંતુ કલાકો સુધી પરત ન ફરતા માતા ચિંતામાં મુકાઈ હતી. મોડેથી ઘરે આવેલી પુત્રીની માતાએ કડકાઈથી પૂછપરછ કરતા સગીરાએ રડતા રડતા પોતાની સાથે થયેલી આપવીતી વર્ણવી હતી. સગીરાએ જણાવ્યું હતું કે, રામકૃપા સોસાયટીમાં રહેતો ચેતન ઉર્ફે કાનો રમેશ હેડતરા (19 વર્ષ) તેને બાઈક પર બેસાડી તેના મિત્રના ઘરે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
તરૂણીએ વધુમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો કે, આરોપી તેને છેલ્લા ચાર મહિનાથી અલગ-અલગ જગ્યાએ લઈ જઈ કુકર્મ કરતો હતો. એટલું જ નહીં, આરોપીએ સગીરાના અશ્લીલ ફોટા પાડી લીધા હતા અને તે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપી અત્યાર સુધીમાં 15 હજાર રૂપિયા પણ પડાવી લીધા હતા.
કાપોદ્રા પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ચેતન ઉર્ફે કાનો રીઢો ગુનેગાર છે. ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં તેણે આ જ સગીરાની 16 વર્ષીય બહેનપણીને ફસાવી હતી. તે સમયે સગીરાની માતાએ વિરોધ કરતા આરોપીએ તેનું અપહરણ કરી ગળા અને કાંડા પર ચપ્પુના ઘસરકા કરી સંબંધ રાખવા દબાણ કર્યું હતું. જે ગુનામાં તે જેલ પણ જઈ આવ્યો હતો. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ તેણે ફરી આ સગીરાની જ બહેનપણીને નિશાન બનાવી હતી.
આ પણ વાંચો: