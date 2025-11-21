સુરત: અફઘાન નાગરિકે નકલી જન્મ પ્રમાણપત્રથી બનાવ્યા આધાર, પાન, પાસપોર્ટ અને વોટર કાર્ડ; ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો
Published : November 21, 2025 at 9:00 PM IST
સુરત: ભારતીય નાગરિકતાના દસ્તાવેજોની સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલ ઊભો કરે તેવો એક સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સુરત શહેરમાં પ્રકાશમાં આવ્યો છે. મૂળ અફઘાનિસ્તાનના એક નાગરિકે મહારાષ્ટ્રના પોતાના મિત્ર સાથે મળીને નકલી દસ્તાવેજોના આધારે ભારતીય પાસપોર્ટ અને અન્ય મહત્ત્વના ઓળખપત્રો મેળવી લીધા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. શ્રમ અધિકારી દ્વારા કરાયેલી કાર્યવાહી બાદ આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થતાં ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
આરોપીની ઓળખ અને મોડસ ઓપરેન્ડી
- આરોપીનું નામ: મોહમદ આમીર જાવીદ ખાન
- મૂળ રહેવાસી: કાબુલ સિટી, અફઘાનિસ્તાન
- હાલ રહેવાસી: જહાંગીરપુરા, સુરત
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મોહમદ આમીર જાવીદ ખાન ભારતમાં UNHCR (યુ.એન. રેફ્યુઝી એજન્સી ઇન્ડિયા) નું કાર્ડ મેળવીને વસવાટ કરતો હતો. પરંતુ ભારતમાં કાયમી વસવાટ અને નાગરિકતા મેળવવાની લાલચમાં તેણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિનો માર્ગ અપનાવ્યો.
મહારાષ્ટ્રમાં નકલી જન્મ પ્રમાણપત્ર બન્યું
આરોપી મોહમદ આમીરે પોતે ભારતીય નાગરિક હોવાનું સાબિત કરવા માટે મહારાષ્ટ્રના જાલના ખાતે રહેતા તેના મિત્ર અગજાન (વોન્ટેડ) સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું. કાવતરાના ભાગરૂપે, તેણે પોતાનો જન્મ 4 જૂન, 1983 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના જાલના ખાતે થયો હોવાનું દર્શાવ્યું. આ ખોટું દર્શાવવા માટે જાલના મહાનગર પાલિકા કચેરીમાંથી નકલી જન્મનું પ્રમાણપત્ર બનાવડાવવામાં આવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય દસ્તાવેજોનું ગેરકાયદેસર સંપાદન
આ નકલી જન્મ પ્રમાણપત્રના આધારે આરોપીએ ભારતીય પાસપોર્ટ બનાવડાવ્યો. એટલું જ નહીં, તેણે આ જ ખોટા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ભારત સરકારના આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ જેવા સંવેદનશીલ દસ્તાવેજો પણ મેળવી લીધા હતા. આ પ્રવૃત્તિ 19 ડિસેમ્બર 2024 થી 18 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન આચરવામાં આવી હતી.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કાર્યવાહી
આ ગુનાનો પર્દાફાશ થતાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મુખ્ય આરોપી મોહમદ આમીર જાવીદ ખાનની ધરપકડ કરી છે. તેની અને વોન્ટેડ સાગરીત અગજાન વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપાયેલા આરોપીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરીને વોન્ટેડ આરોપી અગજાનને ઝડપી પાડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
